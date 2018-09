In acest interval se vor semnala perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana si local in Oltenia si vestul Transilvaniei.

Instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.

In celelalte regiuni, cu precadere in zonele de munte, astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restranse si in intervale scurte de timp.