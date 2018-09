Desi oarecum neclara in privinta continutului sau, dieta mediteraneana presupune un consum ridicat de peste, nuci, legume proaspete, ulei de masline si fructe.



''Este deosebit de important sa cunoastem ce fel de instrumente detinem in prezent pentru a face fata acestui proces de imbatranire cu care ne confruntam in intreaga lume, in special in Europa", a declarat Marialaura Bonaccio, epidemiolog la Mediterranean Neurological Institute - IRCCS Neuromed din Italia.

"Stim cu totii ca dieta mediteraneana este benefica pentru sanatate, insa exista putine studii care se concentreaza pe varstnici", a precizat cercetatoarea care se numara printre autorii lucrarii.

Alte studii efectuate anterior au sugerat ca acest tip de dieta prezinta beneficii atat pentru prevenirea bolilor de inima cat si a cancerului.

Publicata in British Journal of Nutrition, cercetarea a analizat starea de sanatate si dieta a 5.200 de persoane de 65 de ani si peste aceasta varsta din regiunea Molise din Italia, care au fost recrutate in cadrul unui studiu mai amplu, intre 2005 si 2010, si monitorizate pana in 2015. In aceasta perioada, 900 dintre subiecti au decedat.

Participantii au completat un chestionar alimentar care reflecta dieta lor din anul anterior, iar fiecare a primit un scor care crestea in functie de cat de apropiata era alimentatia lor de dieta mediteraneana, pe o scara de la 0 la 9, scrie Agerpres.

Rezultatele au dezvaluit ca cei a caror alimentatie a fost cea mai apropiata de dieta mediteraneana au fost cei mai activi in timpul liber.

Dupa ce au fost luati in considerare factori precum varsta, sexul, nivelul de activitate, situatia socio-economica, fumatul si indicele de masa corporala (IMC), cei cu un grad mare de aderare la aceasta dieta (cu scor de 7-9) au prezentat un risc de deces cu 25% mai mic in comparatie cu cei cu scor de doar 0-3.

O crestere cu doar un punct pe aceasta scara se traducea printr-o scadere de 6% a riscului de deces din orice cauza, au concluzionat oamenii de stiinta.

Nu a fost observata o legatura clara pentru cauze specifice de deces, precum cancerul sau mortalitatea cardiovasculara, desi au existat unele indicii de reducere a riscului de boala coronariana sau de mortalitate in urma afectiunilor cerebrovasculare si deces din "alte cauze".

Echipa a analizat, de asemenea, daca anumite componente ale dietei mediteraneene au fost mai strans asociate cu reducerea mortalitatii in comparatie cu altele, prin analizarea modificarilor in ceea ce priveste reducerea riscului de deces asociat cu o crestere cu doua puncte a aderarii la dieta. Rezultatele au aratat ca si in conditiile in care anumite componente ale dietei sunt eliminate individual, efectele se mentin aproape intotdeauna benefice. Totusi, cresterea aportului de grasimi saturate si de alcool si un consum redus de peste si cereale par sa aiba unele dintre cele mai importante efecte asupra reducerii beneficiilor acestui tip de dieta.

Cercetatorii au precizat ca studiul nu poate dovedi ca dieta mediteraneana se afla in spatele acestui efect, ci doar prezinta o legatura.

Cu toate acestea, oamenii de stiinta sustin ca aceste concluzii demonstreaza ca dieta mediteraneana ar putea ajuta persoanele varstnice sa-si sporeasca sansele la o viata mai lunga. Constatarile lor, au adaugat acestia, sunt sustinute de o analiza care a cuprins alte sase studii concentrate pe varstnici care, coroborate, au sugerat o scadere cu 5% a riscului de deces din orice cauza, cu fiecare punct obtinut in plus pe scara de aderare la dieta mediteraneeana.

''Daca stilul de viata sanatos incepe in tinerete, probabil ca beneficiul va fi chiar mai mare", a spus Bonaccio. "Insa, chiar si persoanele varstnice care adopta un stil de viata sanatos ce include dieta (mediteraneana) pot (trai mai mult)", a adaugat cercetatoarea citata de The Guardian.