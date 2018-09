Redam postarea inetgrala a lui Gabriel Oprea:

"Hotarare definitiva a ICCJ: nu exista nicio legatura intre exercitarea atributiilor de serviciu ale functiei de ministru al afacerilor interne, pe care o detineam in 2015 si accidentul rutier in care si-a pierdut viata politistul motociclist

Asa cum am sustinut in repetate randuri, am fost singura persoana acuzata de ucidere din culpa, aflata pe bancheta din spate a unui autoturism neimplicat intr-un accident rutier.

Iata ca, Inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat ca nu exista un raport direct intre exercitarea atributiilor de serviciu ale ministrului afacerilor interne si fapta de ucidere din culpa, intrucat in atributiile ministrului nu se regasesc si atributiile efective de conducere a autoturismului (ministrul se afla in autoturism ca persoana transportata, ca urmare a functiei si calitatii detinute), precum nici cele concrete de insotire a autoturismului in care se afla de catre un dispozitiv in coloana (respectiv stabilirea directa, de o maniera efectiva a componentei numerice si individuale a persoanelor, felul de alcatuire a dispozitivului, amplasarea concreta in cadrul dispozitivului, chiar desemnarea nominala a politistului rutier Gigina Bogdan-Cosmin, indicarea concreta a vitezei de depasare si traseele de urmat), in conditiile in care, asa cum se retine in rechizitoriu in mod constant, moartea acestuia a survenit intr-un accident rutier.

Altfel spus, in reglementarile atributiilor de serviciu ce decurg din functia de ministru al afacerilor interne detinuta de Gabriel Oprea, nu exista situatii prevazute ca in exercitarea lor sa poata cauza moartea persoanelor, asa incat nu exista nicio legatura, respectiv un raport direct intre exercitarea lor si fapta de a ucide, avand ca rezultat producerea suprimarii vietii din culpa a victimei Gigina Bogdan-Cosmin - se arata in Incheierea pronuntata de Judecatorul de Camera Preliminara a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.



Moartea politistului Bogdan Gigina este o tragedie. O tragedie care nu trebuie folosita de nimeni in scopuri politice sau de alta natura. Am toata increderea in justitie si am convingerea ca in acest dosar construit politic, dreptatea va invinge.



Dosarul accidentului este unul din dosarele construite politic pentru ca unora le era teama de Gabriel Oprea, de nivelul la care ajunsese UNPR in vara anului 2015, de increderea de care ne bucuram - eu (32%) si partidul (10%) - in randul populatiei, de faptele care vorbeau pentru mine, de tot ceea ce am realizat de-a lungul carierei, pentru oameni.

Desi nevinovat, eu am ales onoarea si am plecat din functiile de vicepremier pentru securitate nationala si ministru de interne intr-un guvern bun, din cea de senator, dar si din cea de presedinte al UNPR, ramanand presedinte fondator. Demisia implica onoarea. Nu demisionezi, daca iti lipseste onoarea.

Romania se afla astazi intr-o situatie dificila. In anul Centenarului, in loc de unitate, armonie, incredere, intre romani este sadita ura, dusmania, dezbinarea. Autoritatile nu construiesc, sunt preocupate de agende personale, interese, razbunari. Tara noastra este izolata politic, ii lipseste echilibrul.

Am revenit in politica tocmai pentru ca este nevoie de constructie in zona institutionala, de echilibru politic, de rezultate concrete de care sa beneficieze fiecare roman, de la nou-nascut la pensionar. Romania mai are o sansa sa revina la drumul corect, daca este condusa de patrioti, de oameni care isi iubesc tara si aleg intotdeauna onoarea, nu compromisul".