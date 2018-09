El a tinut sa mentioneze ca aceste tichete de vacanta au avut rezultate foarte bune atat inrandul turistilor, cat si in randul operatorilor de turism.

Astfel, Guvernul va acorda si in urmatorii doi ani aceste vouchere.

"Am decis astazi in CEx, prin vot, si Guvernul a luat act de asta, sa prelungim existenta voucherelor de vacanta, pentru ca in legislatie era prevazut ca de la anul voucherele de vacanta sa se transforme in bani. Rezultatele pe care le-au dat si raspunsul si reactiile operatorilor de turism au fost foarte bune si nu numai, chiar si ale turistilor care au beneficiat de ele si va fi sa prelungim pentru cel putin urmatorii doi ani de zile", a declarat Dragnea, citat de press-mania.ro.