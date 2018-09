"Buna dimineata, copii!

In fiecare an, in ziua de 1 septembrie, obisnuiesc sa fac ordine pe biroul meu, un fel de rearanjare generala: – note, inscrisuri, corespondenta, biletele de tot felul, creioane si stilouri, carti, desene, insemnarele pe care le triez, le potrivesc.

Si, in fiecare an, la 1 septembrie, pe un cartonas special, anume ales pentru aceasta actiune, scriu cele doua-trei lucruri pe care imi propun sa le invat in toamna care tocmai incepe.

Anul acesta, revenind din scurta vacanta sibiana cu un caval (de fapt cu doua, dar cel din lemn de alun imi place mai mult), as vrea sa pot canta macar un cantecel la el.

Mai vreau, de asemenea, sa incep studiul limbii japoneze. Am socotit ca – invatand aproximativ zece kanji pe saptamana – in patru ani voi putea desena o melodioasa scrisorica in limba prietenului meu Tōru Kawai.

Asa arata, de pilda, cuvantul 'timp'. Se pronunta 'jikoku', unde 'koku', semnul din dreapta (alcatuit din opt linii), inseamna „a bucateli“ si apare, fireste, si in alte imprejurari: 'clipa', 'crepuscul' si chiar 'incapatanare':

Va doresc o toamna gratioasa", a scris Mihai Sora pe Facebook.