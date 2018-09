Pe data de 21 august, presedintele PSD, Liviu Dragnea, dezvaluia ca la CExN urmeaza sa se discute despre activitatea ministrilor.

"O sa discutam la Comitetul Executiv (din perioada 31 august - 2 septembrie) despre activitatea ministrilor. Va fi un subiect pe care il vom discuta, dumneaei (n.r. - premierul Viorica Dancila) decide cat de mult vrea sa abordeze acest subiect. Vom avea intalnirile cu grupurile parlamentare si CEx. Va fi o intalnire importanta. (...) Nu stiu daca se va decide o remaniere acolo, dar o discutie despre activitatea unor ministri va trebui sa fie. Nu neaparat o evaluare, dar doamna prim-ministru ne va spune ce parere are de activitatea unor ministri sau a tuturor ministrilor si ce trebuie facut in continuare, pentru ca asta este un subiect pe care il vom aborda la Comitetul Executiv", spunea liderul social-democrat, citat de dcnews.ro.

De asemenea, el a subliniat ca actualul premier, Viorica Dancila, trebuie sa ramana in functie cel putin pana in 2020.



"Fiecare are nemultumirile lui, dar pana la urma, asa cum am stabilit de la inceput, doamna prim-ministru va avea initiativa, daca se va pune problema cu vreun ministru. Noi vom aproba sau nu, dar asa trebuie sa lucram", a mentionat al treilea om in stat.

Totodata, presedintele Camerei Deputatilor a tinut sa precizeze ca se va discuta scrisoarea adresata de Ecaterina Andronescu membrilor PSD. "Eu nu dau importanta, noi avem alte chestii mult mai importante. Noi avem lucruri grele de facut in guvernarea asta. (...) Ce sa discutam? Sa analizam scrisori? Am mai analizat scrisori, nu mai vreau sa pierdem timpul".

Totusi, a mentionat ca nu va fi pusa in discutie excluderea Ecaterinei Andronescu din partid.



Discutii legate de proteste

In egala masura, Dragnea a mai spus ca se va lua o decizie in legatura cu oportunitatea organizarii unor proteste.

"Exista o fierbere foarte mare in partid - asta e fierberea, nu scrisorile unor colegi si colege - ca de ce nu incepem si noi protestele la poarta lui Iohannis? Si este foarte posibil sa incepem lucrul asta.

O sa avem un Comitet Executiv la sfarsitul lunii si o sa decidem. Nu cu pietre, nu cu foc, nu cu cutite, nu cu batut jandarmi - proteste cum am mai facut. (...) N-am vorbit cu niciun coleg asta, eu va spun doar ce imi vine de la colegii din judete", a adaugat el.