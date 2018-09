Imboldul principal trebuie sa vina de la autoritati, care trebuie sa investeasca in proiectele de infrastructura necesare pentru a crea scheletul pe care urmeaza sa se dezvolte ecosistemul de afaceri. Cu toate acestea, statul nu este singurul jucator cu un cuvant de spus in mediul de afaceri. Antreprenorii insisi au, de asemenea, o importanta majora in felul in care piata creste si se dezvolta. Astfel, pilonii principali ai dezvoltarii mediului de afaceri vin atat din sectorul public, cat si din cel privat.

1. Rolul dezvoltatorilor

Un climat economic sanatos nu se poate forma fara un numar mare de companii, care au insa nevoie de spatii de lucru moderne si eficiente. Tocmai de aceea, rolul marilor investitori imobiliari e unul esential, pentru ca ei creeaza infrastructura in care se vor dezvolta mai tarziu marile corporatii romanesti. Spre exemplu, Genesis Development, a carui presedinte este omul de afaceri Liviu Tudor , este cel mai mare proprietar roman de birouri clasa A, gazduind numeroase companii si aproximativ 15.000 de angajati, in conditii occidentale.

La o prima vedere, rolul dezvoltatorilor imobiliari poate fi subestimat, insa aceasta ar fi o greseala. Un oras cu o economie infloritoare are nevoie de spatii de birouri specializate, unde se pot strange la un loc mai multe companii, care sa poata interactiona cat mai usor. E mult mai simplu pentru un antreprenor sa-si dezvolte afacerea si lista de contacte intr-un complex de birouri decat intr-un apartament convertit, indiferent in ce zona se afla acesta.

2. Rolul investitorilor

Dezvoltarea economica a unui oras care se bazeaza doar pe capital intern este extrem de lenta si chiar nesustenabila pe termen lung. Tocmai de aceea, pentru o dezvoltare durabila, dar, mai ales rapida este nevoie de mult capital, pe care antreprenorii nu il pot obtine decat de la marii investitori. Fie ca vorbim de banci, fonduri de investitii, trusturi, companii sau persoane private, atunci cand acestia iau decizia de a se implica pe piata dintr-un oras, un factor primeaza: siguranta investitiei lor.

Desigur, oportunitatea castigului financiar este si ea foarte importanta, insa nu si atunci cand vine la pachet cu un risc foarte mare. Tocmai de aceea, stabilitatea joaca un rol esential in decizia finala. Din acest motiv, masurile fiscale si de stimulare a investitiilor pe care le adopta autoritatile locale au un rol foarte important in dezvoltarea mediului de afaceri dintr-un oras. Cu cat acestea sunt mai bine orientate catre exterior si catre atragerea interesului asupra orasului pe care il conduc, cu atat mai grabnica va fi si dezvoltarea acelui oras.

3. Rolul infrastructurii

Calitatea infrastructurii dintr-un oras are o influenta majora asupra ratei sale de dezvoltare. Asa cum arata si City Journal , orasele accesibile si bine conectate au o crestere mult mai rapida decat cele cu o infrastructura mai putin dezvoltata. Drumurile nou construite au un efect direct si foarte rapid asupra ratei de crestere economica dintr-un oras. Acestea faciliteaza schimbul de marfuri si servicii, usureaza tranzitul si, in final, duc la crestere demografica, un alt factor ce poate influenta cresterea economica.

Atunci cand numarul de drumuri si autostrazi dintr-o tara este redus, drumurile noi pot avea un efect exponential asupra dezvoltarii mediului economic. Asta pentru ca, in ceea ce priveste mediul antreprenorial, orasele se afla in competitie unul cu altul. Un investitor alege orasul in care va investi capital in functie de niste factori foarte bine definiti, iar infrastructura se afla foarte aproape de capul listei. In consecinta, cu ajutorul unei infrastructuri de calitate, municipalitatea are ocazia de a face un oras mult mai atractiv pentru potentialii investitori, in detrimentul vecinilor cu care concureaza.