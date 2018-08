"Cu privire la despagubirea populatiei si a producatorilor afectati de pesta porcina, Presedintele Klaus Iohannis solicita Guvernului sa asigure un proces cat mai rapid, simplu si eficient de intocmire, aprobare si plata a dosarelor de despagubire a populatiei si a producatorilor afectati de pesta porcina, prin comisii de evaluare eficiente, pentru asigurarea conformitatii evidentelor si a despagubirilor. De modul in care se acorda aceste despagubiri depinde bunastarea gospodariilor populatiei afectate de virusul PPA, dar si viitorul industriei de crestere a porcului", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Iohannis subliniaza ca Guvernul nu ar fi cheltuit nimic din Fondul de rezerva pentru pesta porcina.

"Data fiind starea de fapt si extinderea agresiva a pestei porcine, cu riscuri si consecinte care se pot dovedi dramatice pentru agricultura si economia Romaniei, din partea Guvernului se anunta cu seninatate faptul ca fondul de rezerva este zero, in ciuda asigurarilor repetate prin care Guvernul si-a propus sa arate ca situatia bugetara este stabila, ca sunt bani pentru pensii, salarii si pentru restul cheltuielilor. In ciuda gravitatii acestei situatii in raport cu mijloacele de interventie pentru anumite situatii de criza, cum este actualmente criza pestei porcine, ministrul finantelor afirma ca fondul de rezerva este zero deoarece fondurile au fost cheltuite pentru situatiile de calamitate, inclusiv pentru pesta porcina.

In realitate, cheltuielile din fondul de rezerva pe care Guvernul le-a facut pentru pesta porcina africana sunt zero. Nu poate fi identificat niciun act normativ, in ciuda spuselor ministrului finantelor, prin care sa fie alocata din fondul de rezerva vreo suma, oricat de mica, in legatura cu criza generata de PPA", mentioneaza sursa citata.

Seful statului este de parere ca vine apartine ministrilor pentru situatia bugetara critica in care se afla acum Guvernul.

"Presedintele a tras in repetate randuri semnale de alarma in legatura cu sustenabilitatea precara a bugetului anului 2018, fiind evidenta subfinantarea anumitor capitole de cheltuieli", se mai mentioneaza in comunicat.