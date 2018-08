„Am vazut multi ministri ai Justitie in perioada post decembrista, nu imi amintesc niciunul, nici Ion Predescu, Chiusbaian, Stanoiu sau Predoiu, Macovei, Cristian Diaconescu, Victor Ponta, care a fost interimar la Justitie, toti ministri de stanga si dreapta - fiecare dintre ei a fost numit politic - au facut jocuri, au incercat sa isi plaseze oameni dar niciunul nu a atacat cu o asemenea desconsiderare, dispret, virulenta justitia din Romania cum o face acest domn care o face de pe pozitia de profesor universitar de Drept, de fost judecator al CCR de membru al Comisiei de la Venetia, un om situat in inima sistemului de justitie”, explica jurnalistul.

„Un jurist situat in inima sistemului de jutitie din Romania ataca pe toti procurorii din Romania spunand ca ministerul Public s-a indepartat de la Constitutie, de la principiile constitutionale.

De unde si reactia a 200 de magistrati care ii spun ca nu se poate asa ceva. Nu se poate sa incerce sa il destituie fara motiv pe domnul Lazar si nu se poate sa atace in felul acesta josnic din considerente de joc murdar politic pe toti magistratii din Romania.

Va ramane in istorie, nu rau, ci ticalos. Acesta e cuvantul potrivit”, a comentat scriitorul si jurnalistul Cristian Tudor Popescu.