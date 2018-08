Potrivit sursei citate, arhiepiscopia nu are alte comentarii pana la finalizarea anchetei.

In cursul zilei de miercuri, in mediul online, a aparut o filmare in care o angajata a Caminului de Batrani Focsani il acuza pe directorul caminului, preot, care slujeste la Biserica Domneasca din Focsani, ca ar fi sechestrat-o si ar fi agresat-o sexual in biroul sau, timp de mai multe ore.

Cazul este cercetat de Corpul de control al primarului municipiului Focsani, potrivit unui comunicat de presa dat publicitatii de Primaria Focsani.

"Desi sunt in concediu, am luat la cunostinta cu surprindere si tristete de presupusele evenimente ce ar fi avut loc la Caminul de batrani. Tocmai de aceea, am dispus de urgenta o ancheta din partea Corpului de control pentru verificarea celor intamplate. (...) Tin sa mentionez ca nu sustin si ma dezic de astfel de fapte, care nu au ce cauta in nicio institutie, fie ea publica sau privata", se arata in comunicatul de presa semnat de primarul Cristi Valentin Misaila.

Primarul sustine ca, in cazul in care acuzatiile se vor dovedi fondate, va cere demisia celor vinovati.

"Daca toate acestea se vor dovedi a fi adevarate, precizez inca de pe acum ca voi cere in mod public demisia celor vinovati. Totodata, pana la finalizarea anchetei interne, solicit tuturor celor implicati sa se abtina de la alte comentarii sau declaratii publice, care sunt de natura sa pateze in mod nemeritat imaginea institutiei. Iar daca la final verificarile vor arata ca exista persoane care se fac vinovate de fapte penale, personal voi solicita organelor de ancheta sa preia cazul astfel incat persoanele in cauza sa suporte rigorile legii", a precizat primarul Misaila.