Motivul protestului este faptul ca primaria aproba organizarea unor festivaluri cu componenta culinara in Parcul Rozelor, cu toate ca de peste un deceniu acolo s-au organizat continuu astfel de evenimente.

"Fiind sesizat de consilierii personali ca un cetatean al Timisoarei, domnul Cristian Brancovan, care doreste sa organizeze un protest impotriva primariei Timisoara, pe motiv ca aceasta organizeaza festivaluri cu componenta culinara sau chiar culinare 100% in Parcul Rozelor - mentionam ca de aceste festivaluri s-au bucurat, de fiecare data, mii si mii de timisoreni - este nemultumit de locatia ce i-a fost aprobata de aparatul primariei - Piata Sfantul Gheorghe -, intervin personal in speta si aprob trotuarul din fata primariei sau, daca se vrea un spatiu mai larg, curtea primariei. Intr-o democratie, cetatenii trebuie sa aiba posibilitatea sa protesteze fata de orice, in cele mai bune conditii, desigur, fara deranjarea altora sau, cand asa ceva nu este posibil, cu un deranj pentru altii cat mai mic", scrie Nicolae Robu, joi, pe pagina sa de Facebook, informeaza Agerpres.

Cristian Brancovan sustine, tot intr-o postare pe Facebook, ca este impiedicat sa protesteze "impotriva distrugerii Parcului Rozelor", prin autorizarea saptamanala, de catre primarie, a unor astfel de evenimente.

"Sunt impiedicat sa protestez impotriva distrugerii Parcului Rozelor prin autorizarea saptamanala, de catre administratia Robu, a festivalurilor gastronomice organizate de comerciantii ambulanti. Astfel, administratorul public (...) Robert Kristof mi-a respins locatiile propuse (pe strada din fata parcului si in dreptul scenei), trimitandu-ma sa protestez in Piata Sfantul Gheorghe, mentionand ca locatiile propuse de mine nu se regasesc printre locatiile permise prin HCL 379/2017. Doar ca nici festivalurile gastronomice nu se regasesc ca fiind permise in Parcul Rozelor, singurele adunari publice permise in parc, exclusiv in zona scenei, sunt spectacolele de folclor, blues, jazz, opera si filme (...). Ma ajutati voi cu o locatie potrivita pentru acest protest, in conditiile in care nici in fata primariei nu am acest drept?", scrie Brancovan.

Timisoreanul sustine ca ar prefera ca primaria sa respecte aceeasi hotarare de Consiliu Local si sa mute festivalurile in locatii corespunzatoare, in loc sa isi piarda timpul protestand.

"Altfel, administratia Robu e foarte deschisa la proteste, semnandu-mi pe genunchi orice aviz atunci cand protestele au fost indreptate impotriva PSD", detaliaza Brancovan.

De la inceputul anilor 2000, in Parcul Rozelor din Timisoara s-au organizat diferite evenimente care au avut si componenta culinara, dar spatiul nu a fost vandalizat.