Potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES de Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, peste jumatate din voucherele pentru cuplurile infertile inscrise in programul FIV au fost acordate.

In doua luni si jumatate, 510 cupluri au obtinut aprobarea pentru a primi vouchere pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, alte aproape 100 de dosare vor fi analizate in perioada urmatoare, iar patru au fost respinse, mentioneaza sursa citata.

Sprijinul financiar acordat de Primaria Capitalei pentru cuplurile infertile este de circa 3.000 euro, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

1.000 de cupluri din Bucuresti - care au indicatie medicala pentru FIV, iar varsta partenerei este intre 24 si 45 de ani - pot obtine acest ajutor financiar.

Conditiile pentru a beneficia de acest sprijin sunt incluse in regulamentul postat pe site-ul ASSMB, la sectiunea Proiect FIV sau direct pe www.fiv.assmb.ro.

Banii se acorda sub forma de vouchere, in doua etape: 4.600 de lei pentru medicamente si 9.200 de lei pentru procedurile medicale.

Proiectul "O sansa pentru cuplurile infertile" se deruleaza in farmaciile si in unitatile sanitare specializate in FIV, care, conform regulamentului, au indeplinit criteriile de eligibilitate. Lista acestora este afisata pe site-ul www.assmb.ro. 172 de farmacii si 8 clinici au intrunit criteriile de eligibilitate pentru a fi admise in proiect.

Programul, derulat de Primaria Capitalei prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, a inceput pe 14 iunie si se va incheia in decembrie 2019.