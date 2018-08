Ca atare, atunci cand alegi mobila pentru dormitor este bine sa ai in vedere 5 aspecte extrem de importante, dupa cum urmeaza:

Decide-te asupra stilului in care doresti amenajarea

Tine cont de luminozitatea incaperii

Spatiul, un alt punct important

Alege mobila cu suficiente spatii de depozitare

Integreaza mobilerul pentru dormitor si din punct de vedere cromatic, nu doar functional

Primul pas inainte de a porni aventura amenajarii dormitorului de vis este sa te hotarasti asupra stilului. Pe de o parte acest aspect te va ajuta in alegerile pe care le vei face, iar pe de alta parte iti va simplifica intregul proces de decorare.In plus, un plan bine facut in acest sens te va feri de cheltuieli inutile si timp irosit in magazinele de specialitate. Deci, atentie! Nehotararea poate fi o bila neagra si te poate incurca destul de mult.Este important sa profiti cat mai mult de lumina naturala. In primul rand, aceasta confera incaperii un aer foarte cald, iar in al doilea rand il transforma imediat intr-un loc numai bun odihnei. Decorand pe tonuri calde, dormitorul devine un loc prietenos, care cu siguranta va avea parte de toate aprecierile. Daca totusi preferi tonurile reci, retine ca spatiul pe care il ai la dispozitie trebuie sa fie unul generos, astfel incat sa nu-l “inchida” inutil.Dormitorul nu trebuie sa fie un spatiu prea incarcat, asadar atunci cand alegi mobilierul, orienteaza-te catre piesele potrivite, pe care le vei aseza simetric. Si pentru ca patul reprezinta elementul cheie al camerei, pozitioneaza-l in asa fel incat sa nu ocupi toata camera si sa ramana spatiu pentru a te misca in voie.Tine cont de toate particularitatile camerei si eficientizeaza cat mai mult tot ceea ce ai la dispozitie, incat sa creezi un loc dupa gusturile si nevoile tale si ale partenerului tau.Si pentru ceva mai devreme aminteam ca dormitorul trebuie sa fie si functional, uita-te la modele de dulapuri si sifoniere care sa iti ofere destul spatiu pentru depozitare.De exemplu, poti acoperi un perete intreg sau doar o parte folosindu-te de un dulap inalt, care sa te ajute si sa economisesti cat mai mult spatiu.Cu cateva idei bine puse in practica, dormitorul nu se transforma intr-un spatiu anost, dedicat doar somnului.Vizual, dormitorul trebuie sa fie un spatiu placut si deloc obositor. Prin urmare, mobila si mobilierul ales trebuie sa fie in acord cu nuanta peretilor si culoarea podelelor.Atentie: mobila inchisa la culoare nu este potrivita spatiilor mici!Acorda atentie detaliilor (obiectelor de decor si accesoriilor) si nu uita ca solutiile exista, doar ca ele trebuie corect adaptate si integrate locuintei tale.