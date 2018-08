Unul ar putea fi ca in Delta exista peste 5.000 de specii de plante si animale. Un altul ar putea fi ca Delta Dunarii este a doua delta ca marime din Europa. Totodata, Delta este o destinatie accesibila, reprezinta un loc minunat, iar mancarea este de-a dreptul delicioasa. Daca nu iti place pestele si mergi in Delta, sigur te vei indragosti de el! Un alt motiv pentru merita sa ajungi in rezervatia biosferei este ca vei gasi cazare in Delta Dunarii la preturi bune si in conditii excelente. In plus, in Delta Dunarii nu te plictisesti, deoarece poti sa faci nenumarate excursii fabuloase! Descopera, mai jos, cateva idei de excursii pe care poti sa le faci in Delta Dunarii

Comuna Sfantu Gheorghe

Orasul Sulina

Satul Mila 23

Sfantu Gheorghe nu este doar bratul sudic prin care Dunarea se varsa in Marea Neagra, ci si numele unei comune din Delta Dunarii. Comuna din judetul Tulcea este formata doar din satul de resedinta cu acelasi nume. In Sfantu Gheorghe traiesc, in prezent, sub 1.000 de oameni. Sfantu Gheorghe se afla pe primul loc pe lista noastra cu recomandari pentru excursii in Delta Dunarii, pentru ca este cea mai importanta localitate dintre cele amplasate de-a lungul celui mai lung brat al Dunarii. In Sfantu Gheorghe se ajunge cu nava, din Tulcea. In functie de viteza navei, din Tulcea pana in Sfantu Gheorghe poti sa faci intre o ora si circa patru ore. Pe teritoriul administrativ al comunei Sfantu Gheorghe se afla complexul Sacalin-Zatoane, o arie protejata de interes national (rezervație naturală strictă de tip avifaunistic), in care poti admira, printre altele, lopatari, starci albi si lebede.Daca ajungi in Delta Dunarii, este obligatoriu sa faci o excursie si pana in Sulina. Sulina este singurul oras din Delta Dunarii. In Sulina si celelalte aproape 30 de sate din Delta Dunarii traiesc in jur de 15.000 de oameni. Orasul Sulina este cel mai estic punct al Romaniei, asa ca daca te afli acolo la ora potrivita, vei fi primul roman care va vedea rasaritul. In timpul excursiei tale din Sulina, plimba-te pe faleza si admira catedrala Deltei si celelalte atractii turistice din oras. In plus, in Sulina ai ocazia, la fel ca in Sfantu Gheorghe, sa privesti cum se varsa Dunarea in Marea Neagra.Un alt loc de vizitat in Delta Dunarii, cu ocazia unei excursii, este satul Mila 23, din Comuna Crisan. Mila 23 este un sat traditional pescaresc, aflat chiar in centrul Deltei, foarte aproape de bratul Sulina. Intre localitatile Mila 23 si Crisan vei descoperi mai multe lacuri, pe care nu trebuie sa le retazi. Daca ai noroc, s-ar putea sa te intalnesti cu Ivan Patzaichin, cel mai cunoscut canoist roman, cvadruplu campion olimpic.