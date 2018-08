Aceasta a fost construita cu ajutorul soferilor din intreaga lume, pe baza ideilor si feedback-ului lor, fiind lansata treptat in toate cele peste 65 de tari in care Uber este prezent. De saptamana aceasta, noua aplicatie poate fi accesata si de partenerii Uber din toate cele patru orase din Romania: Bucuresti, Cluj Napoca, Brasov si Timisoara.

„Aplicatia se afla chiar in centrul experientei pe care soferii o au atunci cand conduc cu Uber. Era timpul pentru o imbunatatire. Pentru noi a fost si o ocazie sa ne gandim pe termen lung la experienta partenerilor nostri si incotro ne indreptam impreuna. Ne schimbam practicile de business. Tocmai de aceea, ne-am asigurat ca imbunatatirile aduse aplicatiei stau cu adevarat la baza nevoilor soferilor parteneri si ca redefinim aplicatia alaturi de ei”, a spus Alexei Stakh, Uber General Manager pentru Europa Centrala si de Est.

Potrivit unui comunicat remis 9am, versiunea Beta a aplicatiei a fost testata cu ajutorul soferilor parteneri, pe baza experientei lor acumulate in timpul a peste 100.000 de calatorii.

Noua aplicatie pentru soferi - principalele caracteristici

In partea de sus a ecranului, soferii pot urmari acum in timp real evolutia castigurilor. Pot vedea cu usurinta valoarea celei mai recente curse si pot urmari mai usor cat de aproape sunt de suma pe care si-au propus sa o castige in acea zi.

Noul Status Bar din partea de jos ofera in timp real actualizari privind cererea si oferta din zonele apropiate, zonele din oras in care este activat tariful dinamic si cum pot ajunge cel mai usor acolo.

Functia Notificari ii anunta pe soferi atunci cand au primit feedback de la utilizatori sau cand sunt schimbari in politica Uber.

Soferii parteneri au acum posibilitatea de a-si face un profil mai complex. In acest fel, utilizatorii ii pot cunoaste mai bine si pot socializa mai usor.

Inceputul ca sofer partener Uber poate fi mai dificil - fie ca este vorba de prima cursa sau de cea cu numarul 100. Ne propunem ca sofatul sa fie mai usor prin intermediul Ghidului soferului partener. Acesta va fi valabil incepand cu urmatoarele luni si va cuprinde o serie de informatii menite sa-i ajute pe parteneri sa-si inceapa aventura alaturi de Uber.