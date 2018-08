Un studiu recent a descoperit cum cafeaua poate aduce anumite beneficii, precum reducerea riscului bolilor hepatice, imbunatatirea functiilor creierului si a metabolismului. In acelasi timp, nu trebuie sa ignori efectele nocive ale acestei bauturi, care pot aparea atunci cand bautura nu este consumata cu moderatie:

hipertensiunea

provocarea anxietatii

perturbarea somnului

crearea dependentei.

Ceaiul verde

Daca iti doresti sa eviti riscurile asociate cu consumul excesiv de cafea, ti-am pregatit cateva alternative pe care le poti bea dimineata sau in orice parte a zilei.De la ceaiul negru, pana la sortimente exotice din ginseng siberian sau ciuperci reishi, toate au diverse beneficii dovedite asupra sanatatii tale. Ceaiul verde primeste insa o atentie deosebita deoarece este un produs accesibil, care contine cofeina intr-o cantitate moderata.

Practic, o cana de ceai verde te va trezi la fel de bine ca una de cafea, dar in plus te poate ajuta sa combati oboseala mentala de zi cu zi si sa imbunatatesti functiile sistemului imunitar. In timp ce pregatesti o infuzie, ai putea sa afli mai multe despre beneficiile ceaiului verde.

Smoothie cu nuci

Un smoothie este un mod sanatos si delicios de a-ti incepe ziua, mai ales ca poate tine si locul unei mese. Insa un smoothie preparat corect te poate ajuta sa te trezesti la fel de bine ca o cana de cafea; tot ce trebuie sa faci este sa adaugi o doza substantiala de proteine.

Un studiu al Universitatii din Cambridge arata ca proteinele stimuleaza orexina - o substanta a creierului responsabila pentru starea de veghe a organismului. Pentru o doza naturala de proteine, adauga seminte de chia sau unt din diverse nuci (precum cel de arahide) pe langa fructele si legumele pe care le folosesti.

Apa cu lamaie

Nu pare plauzibil ca o bautura atat de simpla sa aiba un efect energizant. Insa, acidul citric stimuleaza enzimele care ajuta la detoxifierea ficatului, iar apa hidrateaza organismul. In caz ca nu stiai, oboseala este adesea si un efect secundar al deshidratarii.

Amesteca zeama unei jumatati de lamaie intr-un pahar de apa calduta si bea lichidul astfel obtinut. Daca gustul ti se pare greu de suportat, poti adauga in pahar bucati de fructe precum pepenele verde sau ierburi aromate precum menta.

Apa de cocos

Acest extras natural din nucile de cocos a devenit un produs destul de popular in ultimii ani. Motivul pentru care din ce in ce mai multi oameni il aleg tine de faptul ca, desi are o cantitate redusa de zahar, apa de cocos este bogata ince rehidrateaza oraganismul.

Poti sa bei apa de cocos si atunci cand te simti obosit la locul de munca sau dupa o sesiune de exercitiu fizic intens.

Un mar pe stomacul gol

O alternativa eficienta daca vrei sa te trezesti fara cofeina este marul mancat pe stomacul gol. Carbohidratii continuti de acest fruct sunt suficienti pentru a da organismului tau boost-ul de energie de care are nevoie.

Marul mai are si numeroase beneficii precum curatarea dintilor, reglarea glucozei din sange si continutul bogat de antioxidanti. In plus, gustul bogat al fructelor este una dintre cele mai bune metode a-ti incepe ziua.



Tu ce consumi atunci cand vrei sa te trezesti sau ai nevoie de un plus de energie?