"Nu exista in nicio tara din lume medici veterinari specialisti in pesta porcina africana, cum nu exista niciun medic veterinar specialist intr-o anumita boala. Medicii veterinari sunt absolventi care au competente dobandite in urma studiilor pentru examinarea animalelor, pentru diagnosticarea unei boli pe baza semnelor clinice, a leziunilor anatomopatologice, a rezultatelor examenelor specifice de laborator. Totodata, medicii veterinari au competente dobandite pentru prevenirea, controlul si combaterea bolilor, inclusiv pentru pesta porcina africana", se arata intr-un comunicat.

CMVR precizeaza ca profesia de medic veterinar este una dintre cele sapte profesii reglementate sectorial la nivel european, lista disciplinelor minime obligatorii pe durata studiilor si competentele dobandite de catre absolventi fiind identice in toate tarile membre ale Uniunii Europene.

Suspiciunea de pesta porcina africana in Romania s-a bazat pe semnele clinice identificate de medicii veterinari de libera practica la animalele bolnave sau pe baza leziunilor din rinichi, identificate de medicul veterinar oficial din abator si confirmate de medicii veterinari oficiali din laboratoare, mai mentioneaza sursa citata.

"In toate cele trei situatii medicii veterinari romani au dovedit ca detin cunostintele necesare si solide pentru a suspiciona si diagnostica pesta porcina africana si pentru acest lucru Colegiul Medicilor Veterinari ii felicita. Acest lucru se datoreaza pregatirii adecvate pe durata studiilor universitare si pregatirii profesionale continue, dupa absolvire

Dupa diagnosticarea pestei porcine africane trebuie aplicate si respectate masurile de combatere, care sunt precizate clar in actele normative ce au transpus legislatia europeana in legislatia nationala. Exista un plan de contingenta, un manual operational. Hotararea Guvernului nr. 830/2016, Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 99/2006, care trebuie sa fie aplicate intocmai.

Acelasi lucru este valabil pentru orice tara membra a Uniunii Europene. Virusul pestei porcine africane din Romania nu este un 'balaur cu sapte capete', diferit de cel prezent in restul tarilor europene in care boala este prezenta. Prin urmare, afirmatia ca 'in Romania nu exista specialisti si facultati care sa pregateasca specialisti in pesta porcina africana' este una jignitoare, care pune la indoiala competenta medicilor veterinari romani si calitatea invatamantului universitar medical veterinar din Romania, drept pentru care solicitam sa fie cerute scuze public intregului corp profesional medical veterinar din Romania", se mai mentioneaza in comunicat.