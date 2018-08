Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Buzau, Mihail Draghiciu, accidentul s-a produs dupa ce un sofer in varsta de 59 de ani, din Ramnicu Sarat, care conducea un autoturism Ford, a intrat pe soseaua europeana de pe un drum lateral, fara a acorda prioritate. Masina a fost lovita de un autoturism Mercedes care circula de la Buzau spre Ramnicu Sarat si era condus de un barbat in varsta de 33 de ani.

Din cauza impactului foarte puternic, ambii soferi au fost raniti, iar o femeie in varsta de 56 de ani care se afla in prima masina a murit.

In urma testarii cu aparatul etilotest, in cazul soferului in varsta de 33 de ani a rezultat o concentratie alcoolica de 0.70 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt ce i-a determiat pe politisti sa intocmeasca dosar penal, informeaza News.ro.