"Vizavi de aceasta casa, pentru care s-a incasat de catre domnul presedinte, sotia domniei sale si o treia persoana o anumita suma de bani, pentru care s-a platit la stat partea de impozit, aceasta este acum la presedinte. Cand am cerut notarului de la Sibiu sa faca acel inscris in cartea funciara, in 2016, atunci s-a suspendat acea actiune de catre notar, spunand ca pe rolul Curtii de la Hunedoara exista doua procese, iar cand acea instanta va hotari se va merge mai departe. Noi am cerut Ministerului Justitiei sa ne faca o analiza si sa ne spuna daca acel notar a avut temei legal sa suspende acea actiune pe care Ministerul de Finante a cerut a fi infaptuita. Notarul a invocat la vremea respectiva o lege, dar nu mai stiu exact care. Dupa parerea mea, notarul putea sa spuna asa: daca exista pe rol un proces fata de cine este sau nu proprietarul acestui imobil, pana atunci suma sa intre la stat, de ce sa stea la o persoana fizica, in speta domnul presedinte? Suma putea fi pusa in circuitul public, sa fie rulata pentru nevoile curente in economie si nu numai, iar daca instanta de la Hunedoara decide ca poate proprietar nu este statul roman, ci altcineva, atunci statul roman platea suma respectiva acelei persoane. Dar astazi suma se afla in mod incorect in posesia domnului presedinte, un milion si ceva de lei", a spus Teodorovici.

Potrivit ministrului, daca se va constata ca notarul a gresit, atunci, Ministerul Finantelor poate apela si la alte cai de atac, conform legii.



"Acum astept sa-mi spuna Ministerul Justitiei care este situatia cu decizia notarului. Legea spune ca poate sa suspende, nu este obligat daca este un alt proces pe rol. Daca Ministerul Justitiei spune ca a gresit notarul, atunci situatia se schimba, in sensul ca Ministerul de Finante are si alte cai de atac conform legii. Fac asta, nu ca e cazul Iohannis, ci vorbesc despre aplicarea legii. Nu am nicio vendeta cu nimeni, cu atat mai putin cu domnul presedinte. Eu sunt obligat sa aplic legea pentru toti, fie ca sunt colegi de partid. Am mai spus si ca si mama daca ar avea datorii la Fisc trebuie sa si le plateasca. Nu pot sa fiu ministru de Finante doar pentru unii", a subliniat ministrul de resort.

Tribunalul Hunedoara a judecat, in data de 27 iunie 2017, la primul termen, un dosar ce a vizat un imobil din Sibiu, din care o parte a apartinut familiei Iohannis, scrie Agerpres

Cauza a fost stramutata in luna aprilie 2017 de la Tribunalul Sibiu, printr-o hotarare a Curtii de Apel Alba Iulia, la solicitarea formulata intr-un dosar de succesiune de catre Rodica Bastea, sotia lui Ioan Bastea, de la care familia Iohannis a cumparat o parte din locuinta de pe strada Balcescu din Sibiu, si care a deschis anul trecut o actiune contra Statului roman.

Practic, Rodica Bastea solicita sa se constate ca familia sa are drept de succesiune asupra unor parti din casele detinute de sotii Maria si Eliseu Ghenea in Sibiu, pe strazile Balcescu si Magheru.

Procesul a debutat in toamna anului 2016 la Tribunalul Sibiu, iar Rodica Bastea a formulat cerere de stramutare la o alta instanta.

Casa de pe strada Nicolae Balcescu nr. 29 din centrul Sibiului, unde Klaus si Carmen Iohannis au cumparat o parte, la parter, a facut parte din averea sotilor Maria si Eliseu Ghenea. Dupa decesul acestora, in anii 70, imobilul a trecut in proprietatea unei surori a lui Eliseu Ghenea, care insa a decedat fara a avea copii.

Ulterior, aceasta casa din Sibiu a trecut in proprietatea statului roman, iar in anul 1997 imobilul a fost cumparat de chiriasi. In anul 1999, contractele prin care chiriasii au cumparat casa au fost anulate in instanta, la cererea fiului lui Nicolae Bastea, acesta din urma fiind nepot al sotilor Ghenea.

Fostii chiriasi au deschis insa procese in instante, contestand calitatea de urmas de drept al lui Nicolae Bastea. CA Alba Iulia a respins, ca nefondat, recursul declarat de Rodica Bastea in procesul deschis de locatarii a doua apartamente din imobilul ce s-a aflat in proprietatea familiilor Iohannis si Bastea. Prin aceasta decizie, care este irevocabila, practic locatarii celor doua apartamente si-au redobandit si consolidat dreptul de proprietate asupra imobilelor in cauza.

Dupa mai multe cicluri procesuale, in mai 2014, Tribunalul Brasov, printre alte masuri dispuse in acest dosar, a anulat contractul de vanzare-cumparare a imobilului din Sibiu "incheiat intre paratii Bastea Ioan - decedat, mostenitor fiind Bastea Rodica, in calitate de vanzator, si Johannis Carmen Georgeta si Johannis Klaus Werner, in calitate de cumparatori", potrivit informatiilor postate pe portalul instantei.

Familia presedintelui a pierdut definitiv procesul la CA Brasov, unde a fost respins recursul declarat de sotii Iohannis si mentinuta decizia Tribunalului, prin care a fost anulat contractul de vanzare-cumparare. Contestatia in anulare formulata de familia Iohannis impotriva deciziei prin care cei doi soti au pierdut imobilul aflat in centrul Sibiului s-a judecat la CA Pitesti, unde s-a solicitat de catre acestia stramutarea procesului. In februarie 2017, CA Pitesti a respins contestatia in anulare formulata de familia presedintelui Iohannis.