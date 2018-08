"Esecul cere asumare si asumarea cere demisie.

Nu pricep cum un ministru, cel al Agriculturii, care a fost incapabil sa ia masurile necesare impotriva raspandirii pestei porcine este astazi calificat sa gestioneze propriul dezastru.

Cand nu ai fost capabil sa implementezi masurile pe care le aveai la dispozitie, le stiai si erai constient de ce urmeaza, inseamna ca esti incompetent. Niciun partid cat de cat responsabil nu te mai poate pastra in functie.



Dar, in loc de demisie, domnul Daea isi face din nou bilantul. Cifre si recorduri la hectar, ca pe vremea cand mancam salam cu soia. Asta, in timp ce Romania o ia pe calea crizei alimentare in care salamul sau ceafa de porc vor fi, din nou, ca in comunism, din soia.

In Romania guvernarii lui Dragnea, el insusi crescator de porci, porcii mor pe capete si sunt aruncati in apa Dunarii, ca sa avem pe langa o catastrofa alimentara si una ecologica.

Ce nu sfarseste in Dunare se arunca in incineratoare odata cu o intreaga industrie construita pe capitalul romanesc. Totul, din cauza incompetentei ministrului Agriculturii si a partidului care l-a numit. Din cauza unui mod de abordare a guvernarii profund defect atat anti-economic cat si anti-social.

PSD e un partid care stie sa promita, stie sa imparta banii altora si cu acelasi cinism stie sa distruga munca altora. M-as astepta, deci, ca domnul ministru Daea sa o traga de manuta pe doamna premier Dancila, care coordoneaza si Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, si sa plece amandoi, tiptil si rusinati, din Guvern.

Singurul bilant pe care si-l pot permite este cel al distrugerii unui sector prin incompetenta si coruptie ca mod de a guverna.

Solicit sa le spuna crescatorilor de animale si celor care si-au pierdut sau risca sa-si piarda porcul de Craciun cum au de gand sa rezolve problema. Pentru ca nu ma astept la nicio urma de decenta din partea lor", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.