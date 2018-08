Incidentul a fost calificat drept "intolerabil" de catre directorul general al DGASPC Olt, Radita Pirosca, care a precizat ca "aceste fapte nu sunt acceptate" si vor fi sanctionate conform prevederilor legale.

"DGASPC Olt a inceput de ieri (28 august n.r.) o ancheta cu privire la incidentul intolerabil in care, asa cum se prezinta intr-un filmulet video, un copil cu masura de protectie dintr-o casuta de tip familial din orasul Bals este agresat verbal si fizic de personalul angajat al acestei casute. Totodata, au fost sesizate Parchetul si Politia de pe raza orasului in vederea cercetarii persoanelor identificate, pentru rele tratamente aplicate minorului. Aceste fapte nu sunt acceptate si se vor aplica sanctiuni conform legii", precizeaza DGASPC in comunicatul citat.

In acest caz este in curs si o ancheta efectuata de politisti, sub coordonarea unui procuror, a precizat IPJ Olt.

"In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de loviri sau alte violente. Astazi sunt audiate ingrijitoarele. Ancheta se desfasoara sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bals", a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Olt.