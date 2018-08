Sefa Executivului a pronuntat gresit numarul 2014, spunand "doua mii patrusprezece", in loc de "doua mii paisprezece".

"Fondurile sunt pentru asigurarea cofinantarii proiectelor sustinute din fonduri europene, respectiv prin Programul National de Dezvoltare Rurala doua mii patrusprezece - doua mii douazeci".

In luna aprilie a acestui an, Viorica Dancila a ajuns tinta ironiilor pe Facebook, dupa ce a pronuntat gresit ”anul 2020”. Ea a spus ”douazeci douazeci”, in loc de ”doua mii douazeci”.

