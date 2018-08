Imagini cu un varstnic avand un picior amputat, de la Centrul de Ingrijire Ladesti, care prezenta vanatai pe fata si pe maini si spune ca ar fi fost batut de un ingrijitor, in luna iulie, au aparut miercuri in presa, iar autoritatile s-au autosesizat si au inceput verificarile in acest caz.

Politia a trimis la fata locului o echipa operativa, procurorii au constituit dosar de cercetare penala, iar Consiliul Judetean Valcea a dispus, de asemenea, verificari.



"La Parchetul de pe langa Judecatoria Horezu s-a constituit astazi, 29 august 2018, o cauza penala in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsiriiinfractiunilor de purtare abuziva si omisiunea sesizarii, ca urmare a informatiilor facute publice in mass media, prin care se relatau informatii privitoare la faptul ca, 'un batran a fost batut de ingrijitorul centrului de ingrijire Ladesti-Valcea'. Cercetarile continua in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si stabilirii raspunderii judiciare", se precizeaza in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea.

"Ne-am autosesizat. A plecat o echipa operativa la fata locului pentru a face verificari. Astazi am aflat, se pare ca incidentul s-a produs in luna iulie", a spus Loredana Sandu.

"Am dispus ancheta administrativa, se face si o ancheta penala, voi fi foarte ferm, cei vinovati vor raspunde administrativ si penal. Voi actiona extrem de ferm, in conditiile legii, iar cei vinovati vor raspunde", a afirmat Radulescu.

