Cei doi ii conduceau la autocar pe fratele mai mare al baiatului in varsta de 17 ani, care se pregatea sa plece in Spania la munca, dar si pe un prieten al acestuia.

Din cauza vitezei mult prea mare, vehiculul a fost scapat de sub control, iar intr-o curba acesta s-a rasturnat in apropierea unui rau. Localnicii si un voluntar SMURD au incercat sa ajute ranitii, insa riscul ca masina sa cada in apa era foarte mare.

Femeia de 37 de ani a plecat de acasa din localitatea Rebrisoara impreuna cu cei 3 fii ai sai de 13, 17 si 19 ani pentru a-l conduce pe cel mijlociu la autocarul din Nasaud, cu destinatia Spania, potrivit stirileprotv.ro.

Copilul in varsta de 13 ani care statea in dreapta soferitei a fost transportat la Tg. Mures cu elicopterul SMURD in coma si cu un traumatism craniocerebral sever. Medicii veniti la fata locului au reusit sa il readuca la viata dupa ce suferise un stopcardiorespirator, insa pentru femeie nu s-a mai putut face nimic.

Aceasta era mama a noua copii, iar cel mai mic are doar doua saptamani.