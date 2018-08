Redam comunicatul Administratiei Prezidentiale:

"Din cauza modului defectuos in care este gestionata aceasta situatie de criza, Guvernul PSD i-a impins pe producatorii autohtoni in pragul falimentului.(...)

Vorbim aici de implicatii majore pentru economia nationala, deoarece virusul PPA pune in pericol toate fermele comerciale de crestere si ingrasare a porcului din Romania, care produc aproximativ jumatate din totalul carnii de porc destinate consumului intern.

Starea de fapt actuala arata ca Guvernul este incapabil sa gestioneze situatia pestei porcine africane, care are consecinte foarte grave pentru economia romaneasca. La fel de grav este si faptul ca autoritatile responsabile nu au informat producatorii si populatia, la timp si eficient, cu privire la riscurile majore ale raspandirii virusului PPA.

Prinsa in lupta cu Justitia, pentru a obtine subordonarea acesteia, guvernarea PSD a uitat sa se lupte cu pesta porcina africana, cel mai grav flagel cu care s-a confruntat zootehnia romaneasca pana in prezent. (...)

Presedintele Romaniei solicita aplicarea tuturor normelor si masurilor de preventie care se impun in astfel de situatii, inclusiv asigurarea corespunzatoare a barierelor de biosecuritate care sa limiteze raspandirea focarelor. Deficientele pe aceasta linie au contribuit la extinderea cu rapiditate a epidemiei, in afara controlului autoritatilor responsabile, cu efecte devastatoare asupra crescatorilor de porcine, dar si asupra populatiei pentru care cresterea porcilor reprezinta un mijloc de subzistenta.

In ciuda avertismentelor Comisiei Europene, dupa aparitia virusului in Delta Dunarii nu au fost luate toate masurile prevazute in planul de contingenta, pentru a preveni extinderea focarelor de pesta porcina africana si in alte zone ale teritoriului national.

Presedintele Romaniei atentioneaza Guvernul si autoritatile competente ca sunt datoare sa explice cum este posibil ca, in toata aceasta perioada, sa nu fie luate masurile adecvate pentru izolarea si mentinerea sub control a focarelor existente.

Guvernul trebuie sa explice si masura de eliminare, in primavara acestui an, a inspectiilor sanitare obligatorii in gospodarii in conditiile in care Executivul era pe deplin constient de pericolul pestei porcine africane inca de la inceputul anului 2017".