"Avand in vedere interesul public manifestat in legatura cu protocoalele incheiate de institutii din cadrul autoritatii judecatoresti cu Serviciul Roman de Informatii, Consiliul Superior al Magistraturii, in calitatea sa de garant al independentei justitiei, a solicitat tuturor institutiilor judiciare sa ii remita spre consultare, pana la finalizarea procedurilor de declasificare, toate protocoalele in cauza. Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul General au inaintat de indata protocoalele solicitate, chiar daca la acel moment nu erau inca declasificate. Inspectia Judiciara, desi a confirmat incheierea unui astfel de protocol, este singura institutie care a refuzat in mod nejustificat sa il comunice Consiliului, cu toate ca documentul i-a fost solicitat in doua randuri, la datele de 27.03.2018, respectiv 12.04.2018", se precizeaza intr-o scrisoare adresata de mai multi membri CSM directorului SRI, Eduard Hellvig.

Conform sursei citate, data fiind importanta pe care CSM "o are in arhitectura sistemului judiciar prin prisma atributiilor legale care i-au fost incredintate, implicand raspunderea disciplinara a magistratilor judecatori si procurori si respectarea de catre acestia a normelor deontologice", membrii Consiliului solicita "public Serviciului Roman de Informatii transmiterea catre Consiliu, de indata, a protocolului incheiat intre Inspectia Judiciara si Serviciu, comunicarea stadiului procedurii de desecretizare si urgentarea acesteia".

Scrisoarea catre SRI este semnata de: judecatorii Mihai Andrei Balan, Andrea Annamaria Chis si Mihai Bogdan Mateescu, precum si procurorii Cristian Ban, Florin Deac, Nicolae Andrei Solomon si Tatiana Toader.

Pe 4 aprilie, vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, declara ca protocoale cu serviciile de informatii au fost semnate atat de CSM si Inspectia Judiciara, cat si de ICCJ si Parchetul General, in timp ce celelalte entitati din sistemul judiciar nu au semnat astfel de protocoale, scrie Agerpres.

De asemenea, el spunea ca Inspectia Judiciara a demarat procedura de declasificare a protocolului semnat cu serviciile de informatii.

A doua zi, pe 5 aprilie, Inspectia Judiciara a confirmat ca a avut un protocol care nu mai este in vigoare de la inceputul anului 2017, iar din 28 martie au fost demarate procedurile de declasificare. "In prezent, documentul este clasificat, desi nu isi mai produce efectele; in consecinta, nu putem discuta nimic despre continutul sau. Ce putem sa facem este sa discutam despre ceea ce nu formeaza obiectul protocolului si credem ca este la fel de important", preciza IJ.