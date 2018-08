USR reclama absenta unor campanii de informare adecvata in randul populatiei cu privire la virusul care a afectat peste 120.000 de porci din ferme si gospodarii din 10 judete. Este inacceptabil ca Guvernul si Ministerul Agriculturii sa arate constant incapacitatea de a stopa extinderea focarelor de pesta porcina africana, se arata intr-un comunicat al formatiunii.

“Autoritatile romane au avut la dispozitie toate instrumentele si mecanismele conferite de lege, dar si exemple de bune practici, pe care le-ar fi putut utiliza pentru managementul situatiei si pastrarea sub control a PPA si evitarea raspandirii in mod atat de fulgerator a bolii. Ministerul Agriculturii avea datoria de a informa inca de la bun inceput, inca din faza aparitiei si confirmarii bolii la granita, a tuturor factorilor de decizie din administratie in legatura cu masurile care trebuie luate si convocarea de catre ANSVSA a Comandamentului National pentru Combaterea Bolilor. Pentru ca nu s-au facut, astazi fermierii romani au pagube de milioane de euro”, transmite senatorul USR George Marussi.

USR solicita demisia ministrului Daea deoarece nu are competenta de a conduce un minister si nici expertiza necesara pentru a tine sub control o astfel de situatie de criza.

“Gestionarea defectuoasa si lipsa comunicarii in ceea ce priveste iminenta aparitiei si pericolul raspandirii pestei porcine africane (PPA), a adus grave prejudicii sectorului de crestere a porcilor, care prin eforturi uriase, de peste zece ani ,incepuse sa devina performant datorita investitiilor in capacitati noi de productie, tehnologii avansate de crestere a suinelor, a investitiilor din sectorul de procesare si nu in ultimul rand castigarea increderii consumatorilor europeni si din tari terte, fata de produsele romanesti din carne de porc. Pierderile datorate acestei boli vor avea consecinte nefaste cel pe termen mediu si lung asupra acestui sector economic dar si asupra consumatorilor”, a precizat senatorul USR George Marussi, membru in Comisia pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala.