Cercetarea realizata la University College London (UCL) a demonstrat de asemenea ca asocierea dintre consumul ridicat de alcool si fumat are efecte negative mai pronuntate asupra arterelor in comparatie cu practicarea acestor obiceiuri individual.

Concluziile, publicate in jurnalul European Heart Journal, au demonstrat, insa, ca in cazul in care tinerii s-au lasat de fumat si nu au mai consumat alcool in timpul adolescentei arterele lor au revenit la starea initiala.

Rigidizarea arterelor indica o afectare a vaselor de sange care conduce, in timp, la aparitia unor probleme cardiovasculare mai tarziu, precum infarctul si atacul vascular cerebral.

Oamenii de stiinta au analizat date prelevate intre anii 2004 si 2008 de la 1.266 de adolescenti care au luat parte la proiectul ''Copiii anilor '90'', Studiul longitudinal Avon pentru parinti si copii (ALSPAC).

Participantii au oferit detalii cu privire la obiceiurile lor privind fumatul si consumul de alcool la varstele de 13, 15 si 17 ani.

Rigidizarea arterelor a fost apoi evaluata cu ajutorul unui dispozitiv Vicorder cu care a fost masurata velocitatea undei de puls dintre artera carotida si artera femurala.

Adolescentii din grupul celor care practicau fumatul intensiv au prezentat o crestere cu 3,7% a nivelului de rigidizare a arterelor in comparatie cu cei din grupul celor care obisnuiau sa fumeze mai rar.

Participantii au oferit de asemenea detalii cu privire la varsta la care au inceput sa consume bauturi alcoolice si la frecventa si intensitatea practicarii acestui obicei.

Cei care consumau mai mult de zece bauturi (o bautura echivaland cu 8 grame de alcool) intr-o zi de baut compulsiv, cu scopul de a se imbata, prezentau o crestere cu 4,7% a nivelului de rigidizare a arterelor in comparatie cu cei care consumau alcool in cantitati mai mici.

Participantii din grupul tinerilor care asociau consumul ridicat de bauturi alcoolice cu fumatul practicat intensiv au prezentat o crestere cu 10,8% a nivelului de rigidizare a arterelor spre deosebire de cei care nu au fumat niciodata si de cei care consumau alcool in cantitati mai mici.

''Am descoperit ca in aceasta cohorta mare, formata din persoane din Marea Britanie, consumul de alcool si fumatul in adolescenta, chiar si la niveluri mai mici in comparatie cu cele din studiile efectuate pe adulti, este asociat cu rigidizarea arterelor si evolutia aterosclerozei'', a declarat profesor John Deanfield, unul dintre principalii autori ai studiului, potrivit Agerpres.

''De asemenea, am aflat ca in cazul in care adolescentii renunta la fumat si la consumul de alcool in timpul adolescentei, arterele lor revin la normal, ceea ce sugereaza ca exista sansa de a conserva sanatatea arterelor de la o varsta frageda'', a adaugat acesta.

''Desi studiile ne-au aratat ca adolescentii fumeaza mai putin in ultimii ani, descoperirile noastra indica faptul ca aproximativ unul din cinci tineri devenisera fumatori pana la varsta de 17 ani. In familiile in care parintii sunt fumatori, adolescentii prezinta un risc mai mare de a fuma'', a notat doctor Marietta Charakida, citata de Press Association.

''Guvernele si factorii de decizie trebuie sa elaboreze si sa implementeze strategii educationale eficiente, incepand din copilarie, pentru a-i descuraja pe copii si adolescenti de la a recurge la obiceiurile nocive, precum fumatul si consumul de alcool'', a declarat Charakida adaugand ca tinerii ar trebui informati de asemenea cu privire la beneficiile stoparii anumitor obiceiuri cu efect negativ.