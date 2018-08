"A fost inregistrat un dosar penal privind savarsirea infractiunii de agresiune sexuala in urma unei plangeri depuse de catre o femeie. Sesizarea vizeaza un cadru medical si se fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor exacte", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Carmen Jucan.

Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES ca este vorba de un medic care este acuzat de o femeie de 26 de ani ca ar fi agresat-o sexual, in timp ce era internata in spital impreuna cu fiul ei.

Femeia, in varsta de 26 de ani, a fost internata cu fiul sau de doi ani pentru probleme medicale ale acestuia. Medicul care ii trata copilul i-ar fi solicitat femeii sa-i faca o ecografie, dar aceasta a refuzat in mai multe randuri. In ziua urmatoare, medicul i-ar fi solicitat iar ecografia, momente in care ar fi pipait-o pe femeie, sustin sursele citate.