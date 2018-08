"Acum un secol, Romania exista demult. Inaintasii nostri, bine condusi de elita, au reusit atunci un act major. S-au adunat cu totii sub acelasi edificiu national, asa cum au facut cei mai multi europeni de atunci, ceea ce nu este putin lucru. Prin urmare, cand celebram Ziua Nationala de 1 Decembrie, triumfalismul nostru trebuie sa fie ponderat, pentru ca Marea Unire n-am facut-o noi, ci acei mari oameni de stat (...), pe de o parte, iar pe de alta n-am reusit inca sa le pregatim nepotilor si stranepotilor o Romanie mai buna pentru urmatorul secol. Sarbatoarea noastra trebuie sa ne dea de gandit, sa ne indemne la mai putine discursuri si la mai multa actiune", a spus Ioan-Aurel Pop, potrivit Agerpres.

Presedintele Academiei a mai precizat ca romanii nu trebuie sa aiba complexe de inferioritate si de superioritate.

"Cum nu exista popoare inferioare si popoare superioare pe lumea asta, nici noi nu trebuie sa avem complexe de inferioritate si de superioritate. Am trait in istorie cateva momente sublime, cateva momente penibile si multe momente obisnuite de viata derulata tern, cotidian, cu grija zilei de maine, cu gandul la coarnele plugului si la sabie, la copii si la parinti, la vreme si la vremuri. N-avem motive, prin urmare, sa ne victimizam si nici sa ne credem idoli", a subliniat Pop.

Potrivit acestuia, in prezent, Romania este "o tara de tari", romanii fiind risipiti "pana in California si in Australia".

"Cand vom urma exemplul acelor barbati de stat si femei - caci Regina Maria a fost unul dintre acei barbati de stat intre ghilimele, care a stiut sa-si joace rolul in istorie -, cand vom urma exemplul acelor barbati de stat si cand vom avea frescele vietii romanilor din toate tarile mai mici ale romanilor, (...) atunci vom putea incerca reconstituirea frescei celei mari a anului 1918 la romani, adica la romanii vazuti in ansamblul lor si ce frumos se vor randui atunci toate din trecut si din prezent pentru a ne face un viitor si cum vor inceta vrajbele si cum se va potoli furtuna", a mai afirmat Ioan-Aurel Pop.