Epidemia de pesta porcina africana din China ar putea sa se extinda in Asia

China este cel mai mare producator mondial de carne de porc, fiind responsabil pentru aproape jumatate din populatia mondiala de suine cu aproximativ 500 milioane de capete. Carnea de porc reprezinta peste 60% din proteinele de origine animala consumate in China, scrie Agerpres.

Peste 24.000 de porci au fost sacrificati in China de la descoperirrea primul focar de pesta porcina africana (PPA), la inceputul lunii august. Intre timp alte focare au fost identificate in patru provincii chineze diferite. Potrivit FAO, distanta mare dintre aceste focare, de pana la 1.000 de kilometri, subliniaza pericolul ca virusul sa se raspandeasca in orice moment si in alte tari din Asia.

"Raspandirea geografica a focarelor din China a dat nastere la ingrijorari ca epidemia va trece granitele in tarile vecine din Asia de Sud-Est si Peninsula Coreeana unde comertul si consumul de produse din carne de porc sunt ridicate", a avertizat FAO, intr-un comunicat de presa.

Potrivit autoritatilor veterinare, pesta porcina africana nu afecteaza si nu se transmite la oameni, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire, insa exista un impact la nivel social si din punct de vedere economic.

FAO a precizat ca lucreaza indeaproape cu autoritatile din China si tarile vecine pentru a tine sub control epidemia, dar a avertizat ca restrictionarea totala a transportului de animale si produse din carne de porc ar putea submina aceste eforturi deoarece ar putea duce la mijloace ilegale de transport.

Focare de pesta porcina africana au fost raportate si in Uniunea Europeana, in principal in tarile baltice, Polonia si Romania.

Pentru pesta porcina nu exista nici vaccin, nici tratament

Potrivit datelor comunicate saptamana trecuta de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), numarul focarelor de pesta porcina africana confirmate pe teritoriul Romaniei era de 725, acestea fiind active in 10 judete din nord-vestul si sud-estul tarii, respectiv in 156 de localitati. Judetele afectate sunt: Satu Mare, Salaj, Bihor, Tulcea, Constanta, Braila, Ialomita, Galati, Calarasi si Ilfov. In judetul Salaj au fost confirmate numai cazuri la mistreti, nefiind afectate gospodarii ale populatiei sau exploatatii comerciale, a anuntat, miercuri, institutia.

Pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pentru aceasta boala nu exista vaccin si nici tratament. Singurele metode de preventie eficiente sunt mentinerea unui nivel inalt de biosecuritate la ferme si gestionarea rapida si eficienta a posibilelor focare de boala - raportare, restrictii privind miscarea animalelor, a produselor si subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile si controlul circulatiei animalelor.

