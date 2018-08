Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Olt, Victor Enus in accident a fost implicat un microbuz in care se aflau sase adulti.

In momentul in care au sosit echipajele la fata locului, microbuzul se afla in afara partii carosabile, rasturnat pe o parte, iar o femeie era incarcerata. Ulterior, femeia incarcerata a fost declarata decedata.

"Pompierii militari au indepartat elemente de caroserie pentru extragerea acesteia, ulterior, femeia, in varsta de 41 ani, din localitatea Alexandria, fiind preluata de echipajele medicale in stop cardio-respirator. Imediat au fost incepute manevrele de resuscitare, dar fara rezultat favorabil", a afirmat reprezentantul ISU Olt.

Acesta a spus ca patru barbati si o femeie, constienti, au fost asistati medical la fata locului, iar dintre acestia, un barbat si o femeie au fost transportati la CPU Caracal, informeaza Mediafax.