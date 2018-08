"Cred ca i s-a acordat o importanta mult prea mare. Domnul Giuliani la ora actuala nu detine nicio functie oficiala in statul american, nu reprezinta o pozitie oficiala din partea unei institutii - Senat, Camera Reprezentantilor, Departamentul de Stat sau Presedintia Statelor Unite ale Americii. (...) E un punct de vedere personal, care nu angajeaza nicio institutie. (...) Cred ca s-a acordat o atentie mult prea mare acestui subiect. Este o pozitie exprimata de o persoana care, e adevarat, are o cariera importanta in spate, dar care nu reprezinta nicio institutie a statului american.

Faptul ca se speculeaza ca e avocatul lui Trump - acolo este o relatie contractuala intre doua persoane, dar in niciun caz nu se poate trage concluzia ca in spatele pozitiei exprimate de Giuliani ar exista cumva acesta. (...) Repet, este un punct de vedere exprimat de o persoana particulara din Statele Unite ale Americii, care are o relatie particulara contractuala cu Donald Trump, presedintele SUA", a spus liderul liberal la un post de televiziune, potrivit jurnalul.ro.