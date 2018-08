"9 iulie: Ambasada SUA vorbeste in numele Americii si sustine lupta anticoruptie de la noi.

6 august: Congresmenii americani reprezinta poporul american si lauda lupta anticoruptie de la noi.

27 august: Apare Rudy Giuliani, care cica e avocat si care, in nume personal, are o alta opinie. Pai, avem de ce sa ne inflamam?! Si in State, ca si la noi, oricine are libertatea de exprimare, inclusiv de a spune prostii. De exemplu, acum un an, Louis Freeh, fost director FBI, devenit consultant independent pentru un infractor notoriu din Romania, spunea numai bazaconii referitoare la condamnarea definitiva data de ICCJ. Asa, si?! De ce opinia privatilor americani platiti ar fi mai importanta decat pozitia institutionala americana? Haideti sa nu ne lasam pacaliti!", a scris Cristi Danilet pe Facebook.