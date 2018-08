Barbatii sunt mai orientati decat femeile spre operatiuni de Internet Banking. Astfel, daca femeile utilizeaza acest serviciu zilnic sau de cateva ori pe saptamana in procent de 26%, in cazul barbatilor se constata o diferenta de +12% (38%). Daca ne referim in continuare la cei care utilizeaza Internet Bankingul cel putin o data pe saptamana, se observa si in acest caz diferente pe categorii de gen (fata de total populatie - 42%). Procentul femeilor este si de aceasta data mai scazut comparativ cu cel al barbatilor: 37% / vs / 48%.

Potrivit unuic omunicat remis 9am, analizand comportamentul de consum pe categorii de varsta, se constata ca cei cu varste cuprinse intre 31-45 de ani sunt cei mai devotati consumatori, acest target alegand sa foloseasca Internet Bankingul cel putin o data pe saptamana in procent de 46%. Referindu-ne la aceeasi frecventa de consum, tinerii cu varste cuprinse intre 18-30 au un comportament similar cu cel al persoanelor de 46-65 de ani, in cazul ambelor categorii de varsta inregistrandu-se un procent de 40%.

Realizand, de asemenea, o ierarhie in functie de marimea oraselor tarii, Bucurestiul este in topul consumului de Internet Banking: 71% dintre bucuresteni acceseaza acest serviciu cel putin o data pe luna, 53% cel putin o data pe saptamana, iar 41% zilnic sau de cateva ori pe saptamana. Indreptand privirea spre mediul rural, constatam o deschidere a locuitorilor spre zona de Internet Banking: 49% dintre ei apeleaza la acest instrument cel putin o data pe luna, 35% cel putin o data pe saptamana, iar 24% zilnic sau de cateva ori pe saptamana.

Informatiile sunt parte a celui de-al doilea val al studiului „Digital ®Evolution: Connected Consumer Monitor”, realizat de EXACT Business Solutions in luna iunie 2018. Universul cercetarii a fost reprezentat de persoane cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani, rezidente in mediul urban si rural si utilizatoare de internet. Volumul esantionului a fost de 1051 respondenti. Acestia au fost selectati din panelul EXACT Business Solutions, care contine 49.000 de respondenti, chestionarul fiind administrat online.