Aceste transformari la nivelul osos cervical apar in timp, fiind cauzate de scaderea in fermitate a vertebrelor, pierderea de lichid si aparitia episoadelor de intepenire a gatului. Pe larg despre cauzele, simptomele si metodele curative pentru spondiloza cervicala, in cele ce urmeaza:

1. Ce este spondiloza cervicala?

2. Spondiloza cervicala - principalele cauze

2.1. Pozitia in sezut

2.2. Imbatranirea

2.3. Traume la nivelul cervical

2.4. Pozitia incorecta a coloanei vertebrale

3. Simptome ale spondilozei cervicale

4. Complicatii ale spondilozei cervicale

4.1. Mielopatia

4.2. Radiculopatia cervicala

5. Tratament pentru spondiloza cervicala

5.1. Medicatie

5.2. Interventie chirurgicala

5.3. Exercitii regulate

5.4. Perna cervicala

Spondiloza cervicala este o afectiune degenerativa a coloanei vertebrale, descrisa prin acumularea depunerilor de calcar, fie in zona cervicala, fie in zona lombara a vertebrelor. Aceste depuneri de calcar pot fi intalnite la nivelul platourilor discale sau la nivelul articulatiilor, fiind cunoscute si sub denumirea de “ciocuri de papagal”. Chiar daca principalul segment de varsta ramane in continuare 60-75, ne confruntam din ce in ce mai des cu din ce in ce mai multe cazuri deintalnite in randul tinerilor.Asa cum spuneam si in randurile de mai sus, spondiloza cervicala este cauzata de o serie de factori precum(cu precadere, pozitia in sezut de la locul de munca),sau. Sa vedem pe larg despre ce este vorba, mai exact:Persoanele care petrec cel putin 8 ore la birou, in fiecare zi, sunt predispuse la spondiloza cervicala, o afectiune a coloanei vertebrale ce poate aparea chiar si in jurul varstei de 30 de ani.Ramane in continuare principala cauza a aparititei spondilozei cervicale, iar START-ul acestei afectiuni poate fi cu usurinta stabilit in jurul varstei de 50 de ani. Incepand cu acest prag, ligamentele si oasele se ingroasa, canalul spinal se subtiaza, iar socurile resimtite la nivelul cervical sunt mult mai nocive.Loviturile in dreptul zonei cervicale a coloanei pot cauza la fel de bine aparitia acestei. De obicei, aceasta cauza este intalnita la sportivii de performanta, datorita presiunii constante puse pe sistemul osos cervical.In ultima instanta, poate cauza de asemenea aparitia spondilozei cervicale.Probabil ca ai putea ghici fara probleme cateva dintre simptomele acestei afectiuni, insa pentru a sti cu siguranta ca poate fi vorba despre o spondiloza cervicala, inaintea unui control amanuntit, credem ca este important sa le stii pe toate:Daca nu apelezi la un control de specialitate, in cazul in care durerile de gat persista si, mai mult decat atat, sunt insotite si de alte simptome din lista de mai sus, atunci afla ca pot aparea complicatii:Reprezinta o accentuare a presiunii puse pe zona cervicala a coloanei. Iata cateva simptome a acestei complicatii:Apare atunci cand depunerile de calcar (ciocurile de papagal) apasa pe nervi, cauzand iradieri ale durerii in brate.In cazul in care ai fost diagnosticat cu spondiloza cervicala, te bucuri de o serie de alternative curative, despre care discutam chiar in randurile de mai jos, prescrise de medicul specialist, in urma unor teste amanuntite. Iata despre ce este vorba:In cazul in care tratamentul medicamentos nu isi face efectul, iar simptomele spondilozei se agraveaza (pierderea coordonarii membrelor poate fi unul dintre acestea), este necesara interventia chirurgicala, ce poate presupune: grefa in os, indepartarea unei excrescente osoase etcDaca esti diagnosticat cu spondiloza cervicala, specialistii recomanda miscarea zilnica, mers si alergari, pentru ca sunt demonstrate efectele benefice ale efortului fizic pentru aceasta afectiune osoasa degenerativa.Mai mult decat atat, in momentele de rapos poti utiliza o, ce mentine gatul si spatele intr-o pozitie corecta, ameliorand in acelasi timp durerile localizate la nivel cervical. Ode calitate nu trebuie sa jeneze, fiind realizata din materiale de calitate, ce fixeaza gatul intr-o pozitie corecta, permitand in acelasi timp o respiratie usoara si un confort sporit.

Perna cervicala este recomandata atat in perioada de dupa interventia chirurgicala, cat si in timpul programului, chiar la birou. Pernele cervicale de calitate sunt reglabile si ergonomice, fiind astfel extrem de simplu de purtat sau transportat.