Conform datelor prezentate de cele 50 de agentii care vor participa la Salonul Imobiliar Bucuresti, in perioada 7-9 septembrie, avand in vedere stocul limitat al caminelor universitare - atat cel public cat si cel privat, cererea se indreapta catre garsoniere din zone strategic pozitionate fata de nevoile chiriasilor.

Conform datelor Institutului National de Statistica la nivelul anului 2017 in regiunea Bucuresti-Ilfov erau 33 de universitati, cu 127.500 de studenti, informeaza Agerpres.

''Daca ne uitam cu atentie la Topul SIB, trei din cele cinci zone - Dristor, Grozavesti-Politehnica si Timpuri Noi- corespund cu zonele foarte bine reprezentate in cadrul targului de ansambluri noi rezidentiale. Acest fapt denota o crestere a calitatii locuirii in viitorul apropiat, pe masura ce noile proiecte vor fi livrate, iar o parte din oferta va ajunge si pe piata chiriilor'', spune Dora Patrascu, PR Manager, Salonul Imobiliar Bucuresti.

Pe locul I in clasamentul preferintelor se afla zona Dristor, cu un nivel al chiriilor pentru garsoniere cuprins intre 230 si 240 euro/luna. Desi nu se afla in imediata vecinatate a niciunui pol universitar, zona Dristor este prima in top datorita nivelului chiriilor raportat la beneficii precum prezenta in zona a doua magistrale de metrou diferite (M1 si M3) ce conecteaza cartierul la toate punctele majore de interes din Bucuresti si proximitatea fata de doua centre comerciale cu numeroase optiuni de petrecere a timpului liber (ParkLake si Bucuresti Mall).

Pe locul II in in clasamentul preferintelor se afla zona Grozavesti-Politehnica, cu un nivel al chiriilor pentru garsoniere cuprins intre 250-290 euro/luna. Este zona traditionala a studentilor din Bucuresti, unde se regasesc si cele doua campusuri publice - Complexul Studentesc Regie si Complexul Studentesc Leu. In zona se afla Universitatea Politehnica, Facultatea de Electronica & Telecomunicatii, Facultatea de Psihologie si Facultatea de Jurnalism, principalele beneficii fiind prezenta a doua statii de metrou - Grozavesti si Politehnica, proximitatea fata de Gara de Nord, centrul comercial AFI Palace si doua parcuri - Parcul Grozavesti si Gradina Botanica.

Pe locul III in clasamentul preferintelor se afla zona ultracentrala Unirii-Universitate-Romana, cu un nivel al chiriilor pentru garsoniere cuprins intre 290-310 euro/luna. Este zona ce reuneste cele mai mari centre universitare - Universitatea Bucuresti cu cele 13 facultati avand numeroase specializari (Litere, Drept, Filosofie, Istorie, Biologie, Chimie, Matematica, Fizica, Geografie etc), Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative si Academia de Studii Economice. Proximitatea fata de Centrul Vechi, polul distractiei din Capitala cu numeroase cafenele, restaurante si cluburi, si fata de Parcul Cismigiu precum si reteaua bine pusa la punct de mijloace de transport in comun - trei statii de metrou si numeroase statii de autobuze si troleibuze - sunt principalele beneficii. Totodata aceasta este si cea mai scumpa zona.

Zona Timpuri Noi se afla pe locul IV, aici nivelul chiriei pentru o garsoniera situandu-se intre 280-300 euro/luna. In zona se afla un pol al universitatilor private - Universitatea Dimtrie Cantemir, Nicolae Titulescu si Titu Maiorescu, cererea venind aici din partea unor studenti cu bugete lunare peste medie. Proximitatea fata de Parcul Tineretului si Centrul Vechi, precum si recentele investitii in proiecte comerciale confera zonei o aura de exclusivism, acesta fiind si motivul pentru care preturile sunt mai piperate.

Pe locul V in topul preferintelor studentilor este zona Eroilor-Stirbei Voda, aici pretul cerul pentru o garsoniera fiind de 255-280 euro/luna. Zona este o prelungire a celei ultra-centrale, aici fiind Universitatea de Medicina si Farmacie si Universitatea Nationala de Aparare. Prezenta statiei de metrou, proximitatea fata de parcuri, precum si fata de zona ultra-centrala sunt principalele beneficii ale acestei zone.