Pentru a intelege mai bine obiceiurile de calatorie ale europenilor, echipa momondo a realizat un nou studiu in randul a peste 9,000 de calatori de pe intreg continentul, dezvaluind care sunt nationalitatile care se indragostesc cel mai repede, precum si alte aspecte care contribuie la mentinerea relatiei pornite in concediu.

32% dintre romani isi doresc o experienta romantica in vacanta

Studiul momondo a scos la iveala faptul ca, desi 58% dintre respondentii romani au declarat ca nu si-au intalnit jumatatea pe durata vacantelor, 32% si-ar dori sa aiba parte o experienta romantica. Dintre acestia, majoritatea sunt femei, cu varsta cuprinsa intre 18 si 54 de ani. Exista, insa, mai mult de un sfert (29%) dintre respondenti care au avut de cateva ori parte de momente romantice, fiind vorba in principal de barbati (45%).

Mai mult, 42% dintre calatorii romani participanti la studiu sunt de parere ca nu exista nicio distanta prea lunga atunci cand vine vorba de dragoste, in vreme ce doar 19% considera ca relatiile la distanta nu functioneaza niciodata.

Exista, totusi, si situatii care au schimbat o simpla idila din vacanta intr-o relatie de durata, asa cum s-a intamplat in cazul a 12% dintre romani. Totodata, 9% dintre respondenti au mers si mai departe, casatorindu-se cu persoana de care s-au indragostit in vacanta.

Calatorii saptamanale si un buget care poate depasi 1,000 de euro pentru o relatie

Atunci cand au fost intrebati care este starea relatiei curente, 46% dintre respondentii romani au declarat ca sunt casatoriti si locuiesc cu partenerul, 18% sunt intr-o relatie si, de asemenea, locuiesc impreuna cu partenerul, iar 16% sunt intr-o relatie, dar nu locuiesc cu partenerul.

Potrivit unui comunicat remis 9am, dintre cei 16%, aproape jumatate (43%) sunt intr-o relatie la distanta. Pentru cei mai multi (44%), relatia la distanta presupune calatorii saptamanale pentru a-si vizita partenerul/a. Cand vine vorba de costurile implicite pentru a mentine o astfel de relatie la distanta, 22% estimeaza ca au cheltuit pana in prezent in medie intre 560 si 1.076 de euro pe calatorii, apeluri si alte lucruri conexe.

In plus, dintre cei care sunt intr-o relatie, dar nu locuiesc impreuna cu partenerul/a, majoritatea* (83%) isi dau intalnire in propriul oras, 40% se merg in orasul in care locuieste partenerul/a si 13% calatoresc catre o noua destinatie impreuna cu acesta/aceasta.



„Gasirea unei cai de mijloc reprezinta baza pentru orice relatie solida si de lunga durata si, de asemenea, este deosebit de importanta atunci cand prietenii sau cei dragi se afla la mii de kilometri distanta. Noi, la momondo, suntem preocupati sa facem din planurile de calatorie o experienta usor de pus in aplicare, oferind o imagine rapida, obiectiva si completa a celor mai bune oferte de zbor de la companiile aeriene si agentiile din intreaga lume”, a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.

Italienii, cei mai romantici europeni pe durata vacantelor

Studiul realizat la nivel european a demonstrat, totodata, ca anumite clisee sunt adevarate. Italienii sunt cei mai romantici europeni – 14% dintre ei spun ca au parte de experiente romantice in majoritatea concediilor in care pleaca. Nici francezii nu sunt mai prejos, insa acestia au avut doar uneori parte de idile in vacante – 30%, un procentaj de altfel de cinci ori mai mare decat in cazul englezilor.Pe de alta parte, rusii sunt romanticii optimisti ai continentului. Desi 42% au declarat ca nu si-au intalnit niciodata jumatatea in vacanta, si-ar dori sa aiba parte de experiente romantice. Britanicii sunt mult mai rezervati – aproape jumatate (46%) au spus ca nu au avut niciodata de aventuri romantice in concediu si nici nu si-ar dori.

In ceea ce priveste cheltuielile pentru a mentine o relatie la distanta, acestea sunt similare cu cele facute de calatorii romani, intre 500 si 1,100 de euro. In alte parti ale Europei, cei care cheltuiesc cel mai mult pe durata unei relatii la distanta sunt spaniolii – 8% aloca peste 11,000 de euro pe perioada relatiei, cu aproape 20 de ori mai mult decat romanii. De partea cealalta a granitei, in Portugalia, lucrurile stau cu totul diferit, 19% dintre respondenti cheltuind in medie 50 de euro sau mai putin, o tendinta intalnita, totodata, si in cazul participantilor la studiu din Polonia (16%).