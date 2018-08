"Faptul ca mai exista normalitate si decenta si in randul membrilor PSD este cumva un lucru imbucurator. (...) Faptul ca exista membri si asta stim pentru ca am vazut la #Va vedem si la intalnirile de pe strada pe care le-am avut, eu am fost in caravana in toata tara si am discutat cu zeci de mii de oameni si foarte multi mi-au spus (...) ca nu mai putem sa continuam cu hotii acestia.

A intrat si in randul membrilor PSD aceasta diferenta intre o doctrina si o viziune si un om condamnat penal care arunca tara la gunoi. Deci faptul ca oamenii au inceput sa priceapa ne arata ca mai este un pic de speranta", a spus Barna, citat de jurnalul.ro.