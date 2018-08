Tinerii din Galati erau in vizita la rudele din localitatea aflata peste Dunare, chiar vizavi de oras, si s-au inecat in cursul zilei de sambata, dupa ce au vrut sa se racoreasca in Dunare. Dupa cate spun localnicii, in zona respectiva curentul este foarte puternic si se formeaza anafoare (vartejuri). Acestea sunt amplificate de cotelor scazute ale apelor si-i pun in pericol chiar si pe cei mai incercati inotatori.

Adolescentii care au disparut sambata in apele Dunarii au fost gasiti in zona localitatii I.C. Bratianu din judetul Tulcea, politistii fiind cei care au gasit trupurile acestora intr-o surpatura a unui mal.

"In aceasta dimineata, in jurul orei 8.00, politistii tulceni au identificat pe malul Dunarii, din zona localitatii I.C.Bratianu, judetul Tulcea, trupurile neinsufletite a celor doua persoane de 16 ani, date disparute. Politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi Tulcea continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care acestia au decedat", a transmis Biroul de Presa al Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea, potrivit Adevarul.ro.