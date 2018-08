Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta Arges au declarat pentru Mediafax ca unul dintre cei doi barbati a cazut in butoiul cu borhot, iar un vecin a sarit dupa el sa-l ajute.

In cazul celor doi barbati, in varsta de 44, respectiv 70 de ani, manevrele de resucitare au fost in zadar.

Cei doi au murit, cel mai probabil, asfixiati de vapori de alcool.

Politistii au inceput o ancheta in caz.