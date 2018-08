Ei spun ca oamenii trebuie sa consume vegetale, deoarece acestea contin toti nutrientii necesari organismului uman.

"Scopul acestui mars este de aducere la cunoasterea oamenilor ceea ce li se intampla animalelor, faptul ca sunt exploatate si sunt abuzate intr-un moment in care societatea noastra este indeajuns de dezvoltata astfel incat sa nu mai fim nevoiti sa exploatam animalele, pentru ca putem avea o dieta bazata pe plante, de unde ne putem lua toti nutrientii si, in acelasi timp, sa nu facem rau altor fiinte din jurul nostru", a spus Eduard Nistru, din partea asociatiei "Vegan in Cluj-Napoca".

El a adaugat ca inca un argument in plus pentru a deveni vegan este faptul ca produsele din carne sunt cancerigene.

Protestatarii s-au adunat in Piata Avram Iancu si apoi au pornit intr-un mars prin zona centrala a orasului.

Ei au purtat pancarte cu mesaje de protectie a animalelor, precum "Respect si compasiune fata de toate fiintele. Fii parte din generatia care pune capat exploatarii animalelor!", "Stop folosirii animalelor".

"Acest mars are ca scop aducerea la cunostinta societatii a celui mai mare genocid din istoria umanitatii si onorarea memoriei zecilor de miliarde de animale ucise anual, dar si promovarea unui mesaj de pace si o alternativa la stilul de viata obisnuit - cel care presupune exploatarea animalelor - care sa se bazeze pe plante. Este inca un pas inainte inspre o lume in care compasiunea pentru toate fiintele pamantului va prevala. Organizatia Mondiala a Sanatatii a inclus in 2015 produsele procesate din carne in gradul I de risc pentru cancer, alaturi de tutun, azbest si plutoniu, iar carnea in gradul II de risc. De asemenea, Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations) atrage atentia asupra impactului ecologic al consumului de produse provenite din exploatarea animalelor", se arata intr-un mesaj al organizatorilor evenimentului.