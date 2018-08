”Se face caz si se manipuleaza foarte mult o cifra – care a fost ceruta de Inspectia Judiciara de la DNA - cu mai multe mii de procurori si judecatori care, pasamite, ar fi avut dosare la DNA. O sa vedeti ca, in urma verificarilor pe care le-am facut in Ministerul Public, o sa venim cu o cifra mai mare de procurori si judecatori care au avut, pasamite, dosare in Ministerul Public”, a spus, duminica, A|ugustin Lazar, la RFI.

Procuroul general a explicat de unde provin aceste cifre.

”Din pacate, in ultimii ani, niciun inculpat nu a ezitat sa depuna plangere impotriva politistului care a inregistrat dosarul penal, a procurorului care a exercitat actiunea penala si a judecatorului sau judecatorilor care, pasamite, in mod abuziv, i-au condamnat. Asa avem noi mii de dosare in baza liberului acces la justitie care este inteles in aceasta maniera penibila de anumite persoane”, a mai spus Lazar, potrivit News.ro.

El a explicat ca la fiecare denunt de deschide o ancheta.

”Iata cum se manipuleaza o statistica, aratand ca acele mii de procurori si judecatori ar fi fost tinuti pentru a fi santajati la momentul oportun. De cine? De DNA care de-asta ar fi obtinut atatea condamnari. Ei, bine, este o manipulare pentru persoane care sunt de conditie intelectuala foarte modesta, presupun”, a mai spus Lazar.

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a verificat peste 3.400 de magistrati in ultimii patru ani, cei mai multi fiind judecatori.