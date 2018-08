Procurorul General, Augustin Lazar, a declarat, duminica, la RFI, ca anuntul privind evaluarea sa a fost ”brusc” si nu se astepta, avand in vedere ca ministrul Justitiei parea sa-si doreasca o relatie de comunicare ”armonioasa” cu Ministerul Public, relateaza News.ro.

”Desigur ca a fost un anunt brusc, un anunt care parea sa fie oarecum impotriva cursului unei relatii de comunicare, pe care ministrul Justitiei dorea sa o dezvolte cu noi si aveam impresia ca, in urma revocarii procurorului-sef DNA, domnia sa dorea sa arate ca poate avea o conduita a unui ministru de Justitie conform atributiilor pe care le are si sa aiba o relatie armonioasa cu Ministerul Public”, a spus Augustin Lazar.

”Dintr-odata, cineva, avand o nevoie imperioasa sa produca un carambol judiciar... Nevoia imperioasa este clara, de a subordona justitia independenta, care se dovedeste a fi impartiala in ceea ce face in aceste momente, de a subordona Ministerul Public, care se dovedeste a fi impartial in anchetele sensibile pe care le desfasoara acum”, a mai spus Lazar.

El a reiterat ideea ca tema protocoalelor era cunoscuta de catre CSM si ministrul Justitiei.

”De existanta acestor protocoale se stia foarte bine de multa vreme. La solicitarea CSM, la discutiile care au fost in martie, noi am pus la dispozitie protocoalele pe care le aveam incheiate (...) Nu avem nimic de ascuns. Protocolul este doar o procedura tehnica de lucru in aplicarea legii”, a precizat Lazar.

El a spus din nou ca in cursul zilei de luni va fi publicata intreaga corespondenta purtata cu CSM si Ministerul de Justitie pe tema protocoalelor.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, sambata, pe Facebook, ca declanseaza procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar.

Ulterior, Lazar a spus ca a luat act de declansarea procedurii de evaluare si a precizat ca tema protocoalelor ”este falsa”. El a sustinut ca toate aspectele de interes privind tema protocoalelor au fost aduse la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii si Ministerului de Justitie, iar saptamana viitoare Ministerul Public va publica toata corespondenta avuta cu aceste institutii.