"Doamna Ministru Olguta Vasilescu, aveti un portofoliu vital in Guvernul Romaniei. In aceasta calitate, toate declaratiile pe care le faceti in spatiul public cu privire la cel mai mare partener pe plan european al Romaniei pot avea consecinte teribile. A asuma ca germanii (nemtii, cum ii numiti dvs.) in general, nu nazistii si colaboratorii lor, sunt responsabili de gazari este ceva desigur nu doar neadevarat, ci josnic. A echivala toti vorbitorii unei limbi din intreaga lume cu un grup criminal este pur si simplu abject. A face acuze directe cu privire la o persoana publica, cu privire la seful statului, prin prisma etniei sale si a il ataca prin afirmatii denigratoare privitoare la acea etnie, in multe state ar avea consecinte de ordin penal”, scrie senatorul USR pe pagina sa de Facebook.

Vlad Alexandrescu precizeaza ca PSD a construit o campanie electorala pe discriminare si xenofobie si acum continua cu impunitate.

”Se pare ca Partidul Romania Mare nu a disparut niciodata de pe scena politica, ci a luat acum forma trandafirilor. Va amintesc ca Romania nu a fost in niciun caz straina de Holocaust, ca in timpul conducerii maresalului Ion Antonescu au fost ucisi zeci de mii de evrei si de rromi. Acelasi maresal Ion Antonescu pe care dumneavoastra, doamna ministru Vasilescu, il prezentati ca un erou de razboi intr-un discurs din Parlament si ii depuneati coroana de flori cand erati deputata PRM”, continua senatorul USR.

El ii transmite urmatorul mesaj ministrului Muncii: ”Eu stiu ca «normalitate» sau «bun-simt» nu sunt cuvintele care sa descrie guvernarea actuala a PSD. Dar faceti dumneavoastra un gest de decenta, prezentandu-va scuzele pentru aceste afirmatii inacceptabile, cu atat mai mult pentru un oficial al Guvernului Romaniei, precum si demisia din functia din ministru. Da, stiu de asemenea si ca este greu sa te indrepti dupa ce ai dus o viata de politician fara scrupule, plin de veninul sovinismului si crescut sub aripa lui Vadim Tudor. Insa, totul trebuie sa aiba si un inceput. Sper ca veti lua decizia corecta!”

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a criticat, vineri seara, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis care a acuzat Guvernul ca i-a gazat pe protestatarii din Piata Victoriei, aceasta afirmand: „Ca neamt, sa vorbesti de gazare, trebuie sa ai mult curaj”. Vasilescu a tinut sa-l felicite pe fostul sef al Jandarmeriei, Sebastian Cucos, pe care a spus ca nu il cunoaste.