"Marele nostru actor Rudy Rosenfeld ne-a parasit in cursul zilei de ieri (24 august), luand cu sine o parte esentiala din istoria Teatrului Evreiesc de Stat, dar si a teatrului de limba idis", se arata intr-un comunicat al teatrului.

Potrivit sursei citate, actorul Rudy Rosenfeld va fi inmormantat duminica sau luni, la Cimitirul Evreiesc Filantropia din Bucuresti.

Rudy Rosenfeld s-a nascut la Cernauti, pe data de 4 august 1941. S-a dedicat deopotriva teatrului si filmului, performand in numeroase spectacole si productii cinematografice de renume, insa inima sa a ramas intotdeauna la TES, unde a debutat la varsta de 18 ani, cu rolul "Efimcic", din spectacolul "Tinere parintilor", de Boris Gorbatov, in regia lui David Esrig. A jucat alaturi de nume mari ale Teatrului Evreiesc de Stat, precum Sevilla Pastor, Dina Konig, Lia Konig, Mauriciu Sekler, Isac Havis, Samuel Fischler, Mano Rippel, Seidy Gluck, Sonia Gurman, Eugenia Balaure, Leonie Waldman Eliad si Theodor Danetti.

Printre rolurile importante realizate de Rudy Rosenfeld la TES se numara Allen in "Cum se cuceresc femeile", de Woody Allen, regia Adrian Lupu (1985), Michael Sand in "Castelana", de Lea Goldberg, regia Ludmila Szekely Anton (1990), Simale in "Lozul cel mare", de Salom Alehem, regia Harry Eliad (1993), Reb Azriel in "Dibuk", de S. Anski, regia Catalina Buzoianu (1994), Rabbi Low in "Golem", de H. Leivik, regia Catalina Buzoianu (1997), Frank al V-lea in "Frank al V-lea sau povestea unei banci particulare", de Friederich Durrenmatt, regia Kincses Elemer (2002). Ultimul spectacol in care am avut bucuria sa-l vedem jucand pe scena TES a fost "Dumnezeul razbunarii", de Shalom Ash, in regia lui Alexander Hasuvater.