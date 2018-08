"A spus ca a venit PSD sa gazeze romanii si sa-i bata. Trecand peste faptul ca toti parlamentarii PNL au fost la miting si sunt poze pe Facebook, sa vii sa spui ca PSD a fost cel care a aruncat cu gaze lacrimogene sau ca a batut participantii de acolo, declaratia nu e demna de presedinte, ci de Malin Bot. Stiti foarte bine ca in ultimele zile s-a spus ca provocatorii au fost adusi de la Craiova, ca eu am pus in functie seful Jandarmeriei. Domnul presedinte a impartit: ca Jandarmeria e la PSD - ca eu asta inteleg - ca serviciile secrete sunt la el si ce mai avea. Sunt institutii ale statului. Ca neamt, sa vorbesti de gazare trebuie sa ai mult curaj”, a declarat Olguta Vasilescu, la RomaniaTV, citata de Mediafax.

Intrebat daca a primit un raport privind violentele din 10 august din Piata Victoriei, Iohannis a spus ca a primit un raport de la cei din Administratia Prezidentiala care se ocupa de securitatea nationala , iar "concluziile, partea mai neplacuta", trebuie sa le prezinte procurorii militari, el aratand ca le asteapta cu foarte mult interes.

"Faptul ca Guvernul PSD a gazat si a batut romanii mi se pare incallificabil si inadmisibil. Dar nu vreau sa ma pronunt pana nu avem concluzii mai amanuntite ale procurorilor", a mai spus Iohannis, care a participat vineri seara la o sedinta informala a PNL la Sibiu.