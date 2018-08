"In perioada 25 - 26 august 2018, Regia Autonoma de Transport Bucuresti va executa lucrari de revizie la linia 41 de tramvaie, lucrari ce vor viza atat calea de rulare a tramvaielor, cat si reteaua electrica de contact si peroanele pentru calatori. Din aceasta cauza, linia 41 se suspenda", se precizeaza intr-un comunicat al regiei.

Potrivit sursei citate, pentru preluarea calatorilor de pe traseul acesteia, se infiinteaza linia naveta de autobuze 641, care va functiona intre terminalul 'Piata Presei Libere' si terminalul, Ghencea', pe Bd. Expozitiei, Bd. Marasti, Bd. Maresal Alexandru Averescu, strada Turda, Pasajul Grant, Sos. Crangasi, strada Virtutii, Pasajul Lujerului, strada. Brasov, Bd. Ghencea.

Pe sensul catre terminalul 'Ghencea', autobuzele vor opri astfel: pe Bd. Marasti, in statiile, Oprire', amplasate in zona Institutului de Agronomie si dupa intersectia cu strada Alexandru Constantinescu, pe strada Turda, in statiile, Oprire', amplasate dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache, respectiv inainte de Pasajul Grant; pe Sos. Crangasi si Str. Virtutii, in statiile liniei 178, precum si in noua statie, Oprire', inainte de Bd. Uverturii; pe strada Brasov, in statiile liniilor 105, 173 si 221, precum si in noua statie, Oprire', situata dupa intersectia cu Bd. Timisoara; in terminalul Ghencea, in statiile liniei 221.

De asemenea, pe sensul catre terminalul, Piata Presei Libere', autobuzele vor opri pe strada Brasov, in statiile liniilor 105, 173 si 221, precum si in noile statii, Oprire', situate dupa intersectia cu Drumul Taberei - ramura de nord, respectiv inainte de Bd. Timisoara; pe strada Virtutii, in noua statie, Oprire', amplasata dupa intersectia cu Bd. Uverturii, apoi in statiile liniei 178; pe Sos. Crangasi, in statiile liniei 178; pe strada Turda, in noua statie, Oprire', amplasata dupa Pasajul Grant; pe Bd. Maresal Alexandru Averescu, in noua statie, Oprire', amplasata dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache; pe Bd. Marasti, in noua statie, Oprire', amplasata dupa intersectia cu Str. Alexandru Constantinescu, apoi in statiile liniei 330; in terminalul Piata Presei Libere, in statiile liniei 449.