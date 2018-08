"In urma unui control de rutina, efectuat in data de 22 august de catre Politia de Frontiera in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, asupra unui ansamblu de vehicule inmatriculat in strainatate, care era condus de un cetatean strain, au fost descoperite cantitatile de aproximativ 5 tone anhidrida acetica si 20 kg de cocaina, de o puritate de aproximativ 99%. Anhidrida acetica este un precursor de droguri si din cele 5 tone descoperite se poate obtine 1 tona de heroina. Ansamblul de vehicule urma sa tranziteze Romania. A fost retinut conducatorul auto, iar instanta a dispus arestarea pe o perioada de 30 de zile. (...) Este vorba de un ansamblu de vehicule de tip TIR. Anhidrida acetica era depozitata in recipiente de o tona, iar cocaina era ambalata in pungi de plastic", a declarat seful DIICOT.

Felix Banila a refuzat sa dea alte detalii despre ancheta.