In situatia in care te confrunti cu insomnii, dar nu prezinti si alte simptome, poti incerca sa faci niste lucruri, pe cont propriu, ca sa te odihnesti atat cat ai nevoie. Descopera, mai jos, ce poti sa faci daca nu poti sa dormi.

Apeleaza la meditatie

Blocheaza toate zgomotele din incapere

Stai departe de telefon si de televizor

Stabileste-ti un orar de somn

Bea mai putin alcool

Seara, cand te asezi in pat cu scopul de a adormi, incearca sa practici niste exercitii de meditatie si de respiratie. Respira usor, adanc si permite-le trupului si mintii tale sa se elibereze de tensiune si de emotiile negative. Gandeste-te la ceva ce iti place foarte mult, cum ar fi animalul tau de companie sau ultima excursie pe care ai facut-o, impreuna cu cei mai buni prieteni ai tai. Procedeaza astfel si „nu pot sa adorm” se va transforma, cu siguranta, in „pot sa adorm foarte repede”.In cazul in care nu stiai, zgomotele au efecte negative asupra calitatii somnului tau. Asadar, incearca sa blochezi sau sa reduci zgomotele din incapere. Cum? Inchide fereastra, daca zona in care locuiesti este foarte circulata, muta in alta camera obiectele zgomotoase si opreste televizorul.Inainte sa adormi, propune-ti sa nu te uiti la televizor, pe telefonul mobil sau pe monitorul laptopului ori al computerului. Dispozitivele electronice, cum ar fi televizoarele sau telefoanele inteligente, emit foarte multa lumina albastra, care iti pacaleste creierul sa creada ca se afla in mijlocul zilei, nu inaintea somnului de seara.Te trezesti si te culci la aceleasi ore, in fiecare zi? Daca nu, foarte rau! Propune-ti sa te trezesti si sa te culci la aceleasi ore, in fiecare zi (inclusiv in weekend). Daca vei proceda astfel, iti vei invata corpul cu o rutina a somnului si nu vei mai avea probleme sa adormi.Daca este fumator ar fi bine sa renunti la acest viciu. De asemenea, daca obisnuiesti sa bei si alcool, incearca sa stai departe si de acesta. Chiar daca alcoolul iti creeaza o senzatie de somn, tot el iti afectateaza calitatea somnului.